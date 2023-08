Iggy Pop alapos leckét adott Veszprémben

Elvileg már régen élveznie kellene jól megérdemelt, békés nyugdíjas éveit, de ő inkább kiadott egy újabb lemezt és turnézik. Most éppen Veszprémben, a Gyárkert színpadán mutatott be egy erőtől duzzadó tökéletes koncertet az örökifjú rocksztár és megmutatta a fiataloknak is, merre az arra.

„Fucking Life! Fucking Death! Fucking Vacation!” – üvöltötte a 76 éves Iggy Pop, alias James Newell Osterberg, Jr. bele a kiadós záport követő kellemes nyári hangulatba a majdnem megtelt veszprémi Gyárkert többezres nézőseregének. Pontosabban neki nem kellett üvöltenie, mert éles-karcos mély, ha kell búgó hangja átmetszett mindenen.

Nem holmi nosztalgikus levezető turné apropóján érkezett Európa Kulturális Fővárosába, hanem mert az év elején megjelent tizenkilencedik stúdióalbuma, Every Loser címmel, amelyen a tőle elvárható dühös, energikus és akár énekelhető új dalokat tett közkinccsé. Ennek ellenére nem az új nóták, hanem inkább a '70-es évek Stoogesszos punk-rockos világát idézte meg a kristálytisztán hangosított Gyárkertben olyan, máig friss és átütő dalokkal, mint a Search and Destroy, I Wanna Be Your Dog, vagy a Lust for Life.

No varia, no himihumi

Nem volt semmi színpadi cicoma, látványshow, észveszejtő vizuális orgia, mert Iggy Popnak nincs szüksége ilyesmire. És nem volt semmi drámai felvezetés, teátrális előjáték sem, egyszerűen csak besétált a színpadra, fogta és belebúgott a mikrofonba. Onnantól pedig elragadta a figyelmet.

Nem valószínű, hogy Iggy lenne a stylistok álma, mert ahogy 2006-ban a Szigeten, vagy 2019-ben a Budapest Parkban, és mindig és mindenhol a világon,

félmeztelenül, egy szál gatyában szokta ledöngölni a rajongókat.

Álmodhatnak rá mindenféle dögös szerkókat, ő azonnal lekapná azokat magáról, ahogyan a Five Foot One című dalának klipjében zakóját és mindenét. Ez a súlyosan jó nóta is felcsendült az este, de most nem a covidos idők klausztrofóbiásan nyomasztó érzéseit hozta, hanem egy fiatalokat is megszégyenítő rock 'n' roll ikon csillapíthatatlan életenergiáját.

Már régen felhagyott azzal, hogy mogyoróvajjal kenje be a mellkasát, vagy üvegszilánkokkal vagdossa magát koncert közben, és kihagyta azt is, hogy a közönség soraiba vesse magát a színpadról. Pedig ő volt az első, aki ilyet tett még a The Stooges zenekarának koncertjein, a tömeg pedig elkapta és szó szerint a tenyerén körbehordozta.

A stage diving feltalálójának most elég volt fent állnia, miközben kitűnő zenészek, köztük fúvósok adták alá a szilaj lovat.

Vagy, még ha bicegve is, föl-le járkálnia, csípőgondjai miatt ugyanis már jó ideje sántít kissé. Így is végig uralta a pillanatokat, képtelenség volt nem rá figyelni.

Még jó, hogy arra járt David Bowie

Neve a michigani The Iguanas, azaz a Leguánok nevű gimis zenekarából jön, ahol a kezdetekben még dobolt. A Pop vezetékneve pedig onnan, hogy egyik koncertjén leborotvált szemöldökkel lépett fel, és állítólag úgy nézett ki, mint az éppen akkor kemoterápiás kezelésen átesett Popp nevű haverjuk. Kacifántos egy névválasztás, de az biztos, hogy ha nehezen is, de sok dalában a pop műfajt is kihallani a rockos alapok között (felett, alatt), de a pop név, így, önmagában, teljesen félrevezető, ha a meghökkentésre törekvő egykori botránymester zenéjét kellene behatárolni.

Eseménydús élete tele van meglepetésekkel. Például.

Egy New York-i éjszakai klubban találkozott David Bowie-val, aki segített újra összehozni a The Stooges csapatát. Az 1973-ban megjelenő Raw Power pedig – az első kettő albummal együtt – a rock 'n' roll történelem egyik legfontosabb lemeze lett. Végső soron megalapozták, felmutatták és utat törtek a punknak, bár ezt a műfajnevet akkoriban még nem használták. (A címadó dalt (Raw Power) mi is hallhattuk a Gyárkertben.) Iggy és a The Stooges zenéjére később ragasztották a protopunk jelzőt, ahogyan Iggy lett a punk „keresztapja” is.

Olyan zenészekre volt óriási hatással, mint Steve Jones a Sex Pistolsból, John Frusciante a Red Hot Chili Peppersből, Henry Rollins, vagy éppen Kurt Cobain Nirvana-ikon. Szintén Bowie volt a producere a The Idiot és a Lust for Life című önálló albumainak, sőt volt idő, amikor Bowie billentyűsként lépett fel Iggy turnéin.

Legismertebb száma, a The Passenger csak megjelenése után 20 évvel, 1998-ban vált slágerré, miután egy autóreklám betétdalaként millióknak okozott kellemes dallamtapadást. A dal most fúvósokkal feldobva utaztatta meg a közönséget Veszprémben.

Elmondhatja magáról, hogy nemet mondott a The Doorsnak, miután a tagok felkeresték őt, hogy vegye át a tragikusan meghalt Jim Morrison helyét a legendás zenekarban. Megtisztelőnek tartotta a felkérést, de elutasította az ajánlatot. Pedig éppen egy 1967-es The Doors-koncert tett rá olyan mély benyomást, hogy eldöntötte, ő is olyan öntörvényű frontember lesz, mint Jim Morrison.

Sok tucat filmben is szerepelt más karaktereket alakítva, például Jim Jarmusch Halott ember című westernjében Johnny Depp-pel együtt. Az 1994-es A holló című filmben ő alakította volna Funboy (Mókás) nevű karaktert, de végül Michael Massee játszotta el a szerepet, aki kellékfegyverével végzetes lövést adott le a főszereplő Brandon Lee-re.

Mi lett volna, ha…?

Azt gondolhatnánk, hogy az idős ikon jórészt középkorú rajongókat mozdított meg, de lehetetlen volt nem észrevenni, mennyi fiatal volt kíváncsi rá. Dalait fújó huszonéves társaságok mindenfelé, rockszerelésben. Nem sokkal mellettem pedig egy 12 év körüli fiú figyelte koncentráltan a rocksztárt, és fejét ritmusra rázva feledkezett bele az energiától duzzadó muzsikába. Őt sem engedte elkalandozni Leguán, aki életerőben is alaposan feladta a leckét a fiataloknak.

Persze azon is eltűnődhetünk, mi lett volna, ha nem karolja fel a '70-es években David Bowie. Nem kizárt, hogy több The Stooges-taghoz hasonlóan nem állhatott volna sem a Gyártelep, sem másnak a színpadán, és már rég elvitte volna az akkori heroinfüggősége és örökös ámokfutása.

Erre föl, ötven évvel később, még mindig úgy tolja, ahogyan annak előtte,

új dalokkal, csurig energiával.

Talán azért, mert időközben vegán lett, kertészkedik, zöldséget termeszt, és csikunggal mozgatja testi-szellemi energiáit? Ki tudja, de a dalait hallva sok minden eszünkbe jut, csak nem a virágos réteken békésen csobogó csi, a finoman áramló spirituális éter és az Ommm. Inkább a dallamokkal átszőtt, mindent berobbantó, átható, utánozhatatlan faltörő erő, aminek ő az egyértelmű guruja most a Földön.

Ez a támogatott tartalom a Gyárkert közreműködésével készült.

(Borítókép: Iggy Pop a veszprémi Gyárkert Kultúrparkban 2023. július 30-án. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI)