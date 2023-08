Tagadja a Grammy-díjas amerikai énekesnő, hogy zaklatta volna táncosait

Az amerikai popsztár szerint hamisak az ellene (három táncosa által) felhozott vádak, miszerint szexuálisan zaklatta őket, és ellenséges munkahelyi környezetet teremtett.

Az énekesnő az elmúlt napokat nehéznek és kiábrándítónak nevezte. Mint mondta, általában nem reagál a pletykákra és a hamis vádakra, de a napokban felreppenő hírek olyan hihetetlenek és felháborítók, hogy muszáj volt foglalkoznia velük.

Nemcsak zaklatási, hanem rasszista és vallási zaklatási vádakat is felhoztak ellene. A Los Angelesben kedden benyújtott kereset szerint Lizzo és tánccsapatának kapitánya a táncosnőkre erőltette, hogy azok szexshow-kon vegyenek részt, illetve többször is megszégyenítették őket.

Az énekesnő az Instagramon osztott meg egy bejegyzést, ott fejtette ki véleményét.

A munkamorálomat, az erkölcsömet és a tisztelettudásomat is megkérdőjelezték. A jellememet kritizálták. (...) Ezek a szenzációhajhász történetek olyan korábbi alkalmazottaktól származnak, akik már nyilvánosan elismerték, hogy a turnén tanúsított viselkedésük helytelen volt. Művészként mindig is nagyon szenvedélyes voltam azzal kapcsolatban, amit csinálok. Komolyan veszem a zenémet és a fellépéseimet, mert a nap végén a legjobbat akarom nyújtani; ami engem és a rajongóimat is képvisel. A szenvedéllyel együtt jár a kemény munka és a magas színvonal. Néha nehéz döntéseket kell hoznom, de soha nem áll szándékomban, hogy bárki kényelmetlenül érezze magát, vagy hogy úgy érezze, nem értékelik őt a csapat fontos tagjaként