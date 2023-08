„Hozd el anyádat is!” – hat napig Budapest lesz a szabadság szimbóluma

Augusztus második hetében a világ minden tájáról érkeznek majd kikapcsolódni vágyók Budapestre, egy hét múlva ugyanis megnyitja kapuit a Sziget Fesztivál. A szabadság szigeteként emlegetett rendezvényen idén is nagyon sok világsztár fellép majd, de a koncertek mellett egy csomó egyéb kulturális és szórakoztató program is vár a látogatókra. Az augusztus 10. és 15. között zajló eseményen az Index stábja is részt vesz, naponta tudósítunk majd a helyszínről.

A Sziget Fesztivált annak idején Gerendai Károly és Müller Péter Sziámi ötlete alapján rendezték meg először. 1993-ban még Diáksziget néven nyitotta meg a kapuit, a következő évben a woodstocki fesztivál 25 éves jubileuma alkalmából Eurowoodstockra keresztelték, 1996-tól pedig Pepsi Szigetként működött egészen 2002-ig. A szervezők kezdetben a „Kell egy hét együttlét” szlogennel igyekeztek a szórakozni vágyókat az Óbudai-szigetre csábítani, amely azóta is otthont ad az eseménynek.

A Diáksziget persze még nagyon más volt ahhoz képest, amit most tapasztalhatunk a Szigeten, bár jómagam csak 2006-ban jártam a rendezvényen először, azóta is rengeteget fejlődött és színesedett a fesztivál. Már kezdetben sem csupán egy zenei programsorozatról volt szó – az ötletgazdák eredetileg egy nyaralással és koncertekkel egybekötött kultúrkemping létrehozásán fáradoztak –, mostanra viszont egy többnapos, óriási összművészeti kavalkáddá fejlődött a rendezvény, ahol a zenén túl a színház, a cirkusz, a film, a tánc és a képzőművészet is erőteljesen előtérbe kerül, méghozzá úgy, hogy a látogatók, akik elsősorban kikapcsolódni érkeznek a Szigetre, szórakozás közben szívják magukba a kultúrát.

Talán, mert életem első fesztiválélményét a Sziget adta, minden más rendezvényt valahol akaratlanul is ehhez hasonlítok, s bár általában az összes ilyen jellegű megmozduláson jól érzem magam, a szívem mélyén mindig is a Sziget volt a nagybetűs fesztivál – a hely, ahol egyszerre megannyi pozitív inger éri az embert, és valóban képes kizárni minden hétköznapi problémát,

mintha a K-hídon átérve egy csapásra kicsekkolna a valóságból.

A rendezvény kapcsán, ahova a világ minden tájáról érkeznek látogatók, sokszor szóba kerül az úgynevezett Sziget-érzés, amely a fesztiválvárost meghatározó értékekből, a sokszínűségből, az elfogadásból, az emberségből és a szeretetből fakad. Ez tényleg egy olyan esemény, amelynek nemzeti, etnikai, vallási hovatartozástól és nemi identitástól függetlenül bárki a részese lehet, ezért is nevezik a szabadság szigetének – hiszen itt anélkül, hogy bármiféle bántás érné az embert, valóban mindenki önmaga lehet.

„Hozd ki anyádat is!”

Az első Sziget-élményem 2006-ban egy Prodigy-koncert volt. Csak arra emlékszem, hogy sodort a tömeg, ahogy berobbant a színpadra a formáció, amely 2009-ben a Janklovics Péter-féle Sziget-reklámban Prodidzsájként tért vissza. Azóta is ez fesztivál egyik legtöbbet emlegetett promóciósorozata, amelynek mókás főhősével a mai napig összemossák a népszerű humorista személyét.

Persze voltak még ötletes felvezetők, a 2002-es kistehén-reklám a hozzárendelt „Hozd ki anyádat is!”-szlogennel szintén nagy népszerűségnek örvendett, ez a „felszólítás” később még az Irigy Hónaljmirigy csapatát is megihlette.

Álomállam Budapest szívében

Az elmúlt három évtizedben egy csomó világsztár megfordult a Szigeten – Prince, Faithless, Rihanna, a Foo Fighters, az Iron Maiden, a Motörhead, a The Chemical Brothers, Justin Bieber, Pink, Martin Garrix, Calvin Harris – tényleg egy rakat élvonalbeli előadó fellépett már a fesztiválváros szívében felállított nagyszínpadon.

De nem csak a terület központjában lüktető main stage vonzza a közönséget, hiszen a Szigeten épp az a jó, hogy mindenféle zenei stílusnak otthont ad. A különböző műfajoknak dedikált helyszíneken minden zenekedvelő találhat magának hallgatnivalót, nem beszélve a koncerteket kiegészítő nappali aktivitásokról, és egyéb művészeti programokról. Tényleg olyan,

mintha a fővároson belül egy másik, teljesen különálló város épülne

– a sátrak és faházak lakónegyedeket alkotva sorakoznak a helyszínen, van butiksor és egy csomó vendéglátóegység is, ahol minden évben óriási a választék. Idén ráadásul arra is figyeltek a szervezők, hogy mindenhol biztosítsanak 2500 forintért egy főételt, így azok is kényelmesen szórakozhatnak, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy két kézzel szórják a pénzt.

Persze ennek ellenére is gyakran felmerül, hogy vajon nincs-e túlárazva a belépő a rendezvényre – nos, ha belegondolunk, hogy mennyibe kerül egy-egy világsztár gázsija, illetve stadionkoncertje, akkor egyáltalán nem számít soknak a jegyár. A Szigeten ráadásul egy nap alatt több nemzetközi előadó show-jába is belenézhet az ember,

AZT AZ ÉRZÉST PEDIG, AMIT A FESZTIVÁL KÖZEGE VÁLT KI AZ EMBERBŐL, SEHOL MÁSHOL NEM LEHET MEGTAPASZTALNI.

A programtáblát böngészve idén is kitettek magukért a szervezők, a nagyszínpadon két olyan sztárelőadó is helyet kapott, akik világelsőnek számítanak. Augusztus 11-én az Imagine Dragons szórakoztatja a közönséget, a fesztivál utolsó napján pedig érkezik az Oscar-, Golden Globe- és sokszoros Grammy-díjas Billie Eilish, akinek a Szigeten startol az európai turnéja. Az, hogy élvonalbeli fellépők is rendre megfordulnak a rendezvényen, egyáltalán nem meglepő – a Sziget három évtizedes múltja, az általa képviselt értékek, és az a különleges, többek között a dekorációknak is köszönhető, szinte álomszerű atmoszféra, az előadók számára is vonzó, de látogatóként is gyakran érkeznek hírességek ide – talán nem túlzás azt állítani, hogy sokak számára akár bakancslistás is lehet fellépni a rendezvényen.

Ugyan a járvány miatt két évig nélkülözni kellett, a szervezőknek tavaly sikerült ismét életre hívni a Szigetet. Noha a talpra állás nekik sem volt egyszerű, ha bizonyos dolgokból – például a helyszín felcicomázásából – vissza is kellett venniük, remek hangulatban, és nagy érdeklődés mellett zajlott az esemény. Idén végre minden visszatér a régi kerékvágásba, és várhatóan egy nagyon színes és izgalmas „majdnem egy hetet” tölthetnek a Szigeten a látogatók, pontosan úgy, ahogy azt a korábbi években megszokhatták.

Az augusztus 10. és 15. között zajló rendezvényen az Index stábja is részt vesz, naponta tudósítunk majd a történésekről. A fesztivál részletes programját itt találja.