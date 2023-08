Sztárok, akik dollármilliókkal támogatják a sztrájkoló filmeseket

George Clooney, Meryl Streep és Matt Damon is a toplistás színészek közé tartozik, akik egymillió dollárt adományoznak a sztrájkoló színészek megsegítésére. A sztárok Dwayne „The Rock” Johnson példáját követve 15 millió dollárt gyűjtöttek össze a leginkább érintett szakemberek megsegítésére.

Courtney B. Vance, a SAG-AFTRA Alapítvány elnöke szerdán bejelentette, eddig 15 millió dollár gyűlt össze. Ez nagyrészt George és Amal Clooney, Luciana és Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Hugh Jackman és Deborra-Lee Furness, Nicole Kidman, Jennifer Lopez és Ben Affleck, Ryan Reynolds és Blake Lively, Julia Roberts, Arnold Schwarzenegger, Meryl Streep és Oprah Winfrey adományainak köszönhető – írja a The Guardian.

Válságban a filmipar

Vance szerint a szórakoztatóipar válságban van, az alapítvány pedig több mint harmincszor annyi segélykérelmet dolgoz fel, mint korábban. Csak az elmúlt héten négyszáz kérelmet kaptak. Mint mondja, ez hatalmas kihívás, de eltökéltek, és igyekeznek megoldani a kihívást.

Dwayne Johnson múlt heti (millió dolláros) adományát amolyan felhívásnak titulálta, arra kérve az embereket, hogy aki tud, segítsen. A kampány azonnal szárnyra kapott, és egyre többen adakoznak.

Kiemelte Clooney és Streep támogatását is, akik mindketten buzgón kampányolnak és másokat is adományozásra ösztönöznek. A színészek egy-egy nyilatkozatot is megosztottak a témában.

Hol vannak a csillagok?

Egyesek kiemelték, hogy csomó sztár hiányzik a kampányolók köréből, valamint az is felvetődött, hogy a toplistás sztárok által hazavitt sok millió dolláros fizetések hozzájárulnak az iparági egyensúlytalansághoz, amely ellen sztrájkolnak a tiltakozók.

Barry Diller, a Fox és a Paramount egykori főnöke azt javasolta, ezt az egyenlőtlenséget úgy orvosolják, hogy

a stúdióvezetők és a legnagyobb sztárok egyaránt 25 százalékos fizetéscsökkentésben állapodjanak meg.

Bár a javaslat sokaknak tetszett, az érintett filmcsillagok egyelőre hallgatnak.