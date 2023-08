Már az állatok is éheznek Hollywoodban

Hollywood forgatókönyvírói még május elején kezdtek sztrájkba, mivel érdekképviseletük, az Amerikai Forgatókönyvírók Céhe (WGA) nem tudott egyezségre jutni a filmstúdiók és a streamingszolgáltatók vezetőivel. Az írók azt akarják elérni, hogy a streaming iránt megnövekedett kereslet miatt nagyobb részesedést kapjanak a nyereségből, ugyanis állításuk szerint már nem tudnak megélni a fizetésükből. Mivel ehhez hasonló sztrájkra volt már példa korábban is, mindenki tudja, hogy egy ilyen akció dollármilliárdos kiesést eredményez az ágazatban.

A sztrájkhoz július közepén 160 ezer hollywoodi színész, kaszkadőr és más szórakoztatóipari alkalmazott is csatlakozott, akik nemcsak a fizetések, hanem a mesterséges intelligencia térnyerése miatt is aggódnak. Amíg tart a sztrájk, a színészek nem szerepelhetnek filmekben, és nem reklámozhatják a már elkészült alkotásokat. Mindeközben a a Netflix 900 ezer dollár éves fizetésért keres MI-szakembereket.

Bob Iger, a Disney vezérigazgatója korábban azt mondta, hogy a Hollywoodban sztrájkoló írók és színészek szakszervezetei irreális követelésekkel álltak elő. Szerinte a tiltakozás „nagyon-nagyon káros hatással lesz az egész üzletágra, és hatalmas veszteségeket fog okozni az iparágban dolgozóknak. Emellett a különböző gazdasági ágazatokra is hatással lesz, már csak az üzletág mérete miatt is”.

A vihar előtti csend

A sztrájknak valóban nagyobb hatása van, mint gondolnánk: ruhatisztítók, éttermek isszák meg a levét. A The Guardian beszámolója szerint a Warner Bros. stúdió közelében lévő Milt & Edie's tisztítóban – amely az üzlet mellett lévő tábla szerint több mint 70 éve létezik – látszólag minden rendben van. A dekoráció optimista Barbie-rózsaszín, az üzlet zsúfoltságig tele van ügyfelekkel, és a hátsó termekben csak úgy sorakoznak a frissen vasalt ruhák.

Így nehéz észrevenni a baj nyilvánvaló jeleit. Robert Shapiro üzletvezető azonban a lapnak elmondta, hogy május óta egyre ritkábban érkeznek hozzájuk igazításra vagy tisztításra a stúdió vendégei, mivel az írók sztrájkja miatt nem kerülnek adásba a beszélgetős műsorok.

Mióta a színészek is csatlakoztak a tiltakozáshoz, még kevesebb munkájuk akad, és 20 százalékkal visszaesett a forgalmuk – és nemcsak a Warner Bros. miatt, hiszen a Disney az Universal stúdiója sincs messze onnan. Ugyanis amikor a stúdiók elbocsátják a biztonsági őreiket – mivel nincs rájuk szükség –, vagy ha a cégvezetők nem öltöznek ki többé a megbeszélésekre, az a ruhatisztító üzleteket is érinti. Shapiro azt mondta, „ez igazán szívás, mivel a járvány után az üzlet végre visszatért a normális kerékvágásba. Végre elértük a járvány előtti számainkat”. Los Angeles többi részén is hasonló a helyzet, hiszen az iparág nem korlátozódik csupán Hollywoodra.

A sofőrök, vendéglátósok, sminkesek, éttermek, kávézók, fotóstúdiók és szépségszalonok is egytől egyig dupla csapásként élik meg a sztrájkot a koronavírus-járvány lecsengése után. Angela Marsden, a Pineapple Hill Saloon & Grill tulajdonosa szerint „rosszabb helyzetbe nem is kerülhetne Los Angeles”.

Szerinte az igazi problémák csak most kezdődnek.

A Los Angelestől északra fekvő Burbank város környékén lévő üzletek vezetői azt mondták, szokatlan holtpontokat tapasztalnak a délelőtti órákban, és a személyzet leépítésén gondolkodnak.

Rosszabb, mint a Covid

A film- és tévégyártástól közvetlenebbül függő vállalkozások erőteljesebben érzik a sztrájk hatásait. Jordyn Palos – aki egy PR-cég tulajdonosa – szerint ami most zajlik, rosszabb mint a Covid, mert akkor legalább online jelenlétre volt lehetőség. Ahogy a Variery című lapban írja, „most egyáltalán nem végezhetjük a munkánkat”.

Greg Twiford, a hollywoodi állatidomárok egyesületének vezetője elmondta, hogy tagjai nem tudják, meddig tudják még etetni az állataikat, többek között a kígyókat, oroszlánokat, elefántokat és a háziállatokat, amelyek a Los Angeles északi részén lévő farmokon élnek.

Az állatok éheznek. Van egy mondás ebben az iparágban: »Egyik nap csirkét eszel, másnap tollat«

– mondta Twiford.

Nehéz felmérni egy elhúzódó sztrájk hatásait. Becslések szerint a 2007–2008-as 100 napos írósztrájk gazdasági költsége több mint 2 milliárd dollár volt, bár egyes szakértők szerint ez az adat erősen túlzó. Annak ellenére, hogy a közösségi médiában olyan történetek jelentek meg, miszerint a emberek nem tudják már fizetni az adósságaikat, és a kilakoltatás veszélye fenyegeti őket, úgy tűnik, a Los Angeles-i lakosok támogatják a sztrájkot – hiszen a színészek és az írók túlnyomó többsége ugyanúgy küzd a tisztességes megélhetésért, mint bárki más.

Konstantine Anthony, Burbank polgármestere, egykori színész azt mondta, többször beszélgetett már a szkeptikus üzlettulajdonosokkal, és segített nekik megérteni: a saját anyagi jólétük is kockán forog.

Rájöttek, hogy ha a színészek és az írók egyre kevesebbet kapnak, akkor nem lesz pénzük, amit elkölthetnének. Belátták, hogy több közös van bennük a sztrájkolókkal, mint gondolták.

Csúsznak a premierek

Mint megírtuk, a sztrájk miatt határozatlan ideig áll a Stranger Things ötödik évadának produkciója. A munkálatok csak akkor folytatódnak, ha megállapodás születik az írók és a stúdiók között. George R. R. Martin amerikai író is közölte, hogy a készülő Trónok harcaspin-off sorozat írói is fiókba tették tollaikat egy időre.

A napokban a Sony Pictures stúdió is kemény döntést hozott: számos, a következő másfél évre tervezett bluckbuster premierjének dátumán csúsztatott. Nem kisebb filmek debütálását időzítették újra, mint a Pókember, a Szellemirtók vagy a Karate kölyök franchise-ainak soron következő részei. Az átszervezés olyan áldozatokat is szed, mint a megjelenés előtt álló Gran Turismo, az új Szellemirtók-film, továbbá késni fog a Blumhouse projektje, a They Listen is.

A filmek premierje mellett az Emmy-díj-átadót is elhalasztják, amire az elmúlt két évtizedben nem volt példa. Eredetileg szeptember 18-ára időzítették volna a gálát, a műsort pedig a Fox sugározta volna. Az új időpont egyelőre nem ismert. Az eseményre állítólag addig nem kerül sor, amíg a SAG-AFTRA és az Amerikai Írók Céhe meg nem állapodik a Film- és Televíziós Producerek Szövetségével.

Mindemellett a hollywoodi sztrájk miatt Magyarországon is leállt több film forgatása, az Origó Stúdió marketingvezetője szerint a kialakult helyzet következtében több mint 20 ezer magyar filmes került nehéz helyzetbe.

(Borítókép: Színészek és írók sztrájkolnak Los Angelesben 2023. július 17-én. Fotó: Mike Blake / Reuters)