Leáll Hollywood, veszélybe kerültek a filmbemutatók

Már a hollywoodi színészek is aggódnak a fizetésük és a mesterséges intelligencia miatt, ezért csatlakoztak a forgatókönyvírók sztrájkjához – írta meg a BBC. Cillian Murphy, Matt Damon és Emily Blunt csütörtök este, a sztrájk meghirdetésekor már távoztak is Christopher Nolan Oppenheimer című filmjének londoni premierjéről.

Bejelentették a hollywoodi színészek, hogy csatlakoznak a forgatókönyvírók sztrájkjához – írta meg a BBC. Súlyt ad a bejelentésnek, hogy ilyen horderejű leállás hatvan éve nem volt az iparágban. Los Angelesben csütörtök éjfélkor mintegy 160 ezer színész szüntette be a munkát, és ezzel a legtöbb amerikai film- és televíziós produkció leállt. Jobb munkakörülményeket követelnek, és azt, hogy a streamingóriások egyezzenek bele a nyereség igazságosabb elosztásába.

A szakszervezet garanciákat kér arra, hogy a mesterséges intelligenciát (AI) és a számítógép által generált arcokat és hangokat nem használják a színészek helyettesítésére. Amíg a sztrájk tart, a színészek nem szerepelhetnek filmekben, és nem is reklámozhatják a már elkészült alkotásokat.

Távoztak Nolan filmjének londoni premierjéről

A film rendezője, Christopher Nolan azt nyilatkozta a mozi közönségének, hogy „elmentek sztrájktáblát írni”, hozzátéve, hogy támogatja őket a harcukban.

Az Instagramon a Better Call Saul sztárja, Bob Odenkirk, a Szex és New Yorkból ismert Cynthia Nixon és a hollywoodi veterán, Jamie Lee Curtis is támogatását fejezte ki.

Nem eladó a színészek képmása

A sztrájkőrséget péntek reggel kezdik a Netflix kaliforniai központja előtt, majd a Paramount, a Warner Bros és a Disney elé vonulnak.

A nagy stúdiók a mesterséges intelligencia felhasználásával kapcsolatos aggályok kezelésére egy általuk „úttörőnek” nevezett javaslatot tettek, amely védené a színészek digitális képmását, és megkövetelné a beleegyezésüket, ha digitális másolatokat használnak fel az előadásokban, vagy változtatásokat végeznek rajtuk.

A szakszervezet azonban elutasította az ajánlatot, amelyet a Film- és Televíziós Producerek Szövetsége (Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP) tett. A The Screen Actors Guild (SAG, színészek céhe) ügyvezető igazgatója és főtárgyalója, Duncan Crabtree-Ireland szerint ez elfogadhatatlan. Tiltakoznak az előadóművészek szkennelése ellen, még úgy is, hogy napidíjat fizetnek érte, és főleg azért tiltakoznak, hogy a színészek képmását az örökkévalóságig birtokolhassák a cégek.

Mi történik, ha Hollywood leáll?

A BBC azt is megírta, hogy a gyártás alatt álló filmek esetében a sztrájk azt jelenti, hogy a munka nagy része lehetetlenné válik. Még azokban az esetekben is, amikor a forgatás már befejeződött, a színészek nem lesznek elérhetőek az újrafelvételekhez és a filmkészítés egyéb lényeges elemeihez.

A még forgatás alatt álló tévéműsorok is nagyrészt leállnak, bár egyes esetekben az előadók és a producerek között mellékmegállapodások születhetnek, amelyek lehetővé teszik a munka folytatását.

A hollywoodi sztárok nem tudnak majd részt venni az új és közelgő filmeket népszerűsítő rendezvényeken, de az Emmy-díj-átadó gála időpontja is változhat emiatt. A szakszervezet hangsúlyozza, hogy a sztrájk természetesen nem megoldás, sok ezer embernek anyagi nehézséget okoz.

Nélkülük nincsenek filmek

A sztrájk több tízezer színészt érint, akik kisebb szerepekért lényegesen kevesebb fizetést kapnak, mint A-listás kollégáik. Nagyobb alapfizetést követelnek a streamingszolgáltatásokkal szemben, és azt, hogy az általuk játszott filmek és műsorok ismétléseiből is részesüljenek.

Fran Drescher, a SAG elnöke szerint azért fontos a sztrájk, mert a munkáltatók kapzsiságuk miatt megfeledkeztek a hollywoodi gépezet valódi működtetőiről.

Az Amerikai Írószövetség 11 500 tagja május 2. óta sztrájkol, jobb fizetést és munkakörülményeket követelve. A színészek utolsó sztrájkja 1980-ban volt Hollywoodban.