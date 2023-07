Kőkeményen beleállt a sztrájkoló írókba és színészekbe a Disney vezére

Három hónapja tart a fizetésüket kevesellő hollywoodi forgatókönyvírók sztrájkja, melyhez bármelyik pillanatban csatlakozhatnak a színészek is. A művészek érdekképviseletei nem tudnak megegyezésre jutni az olyan nagyvállalatokkal, mint a Disney – melynek vezérigazgatója most személyesen mondta el a véleményét a kialakult helyzetről.

Május eleje óta tart Hollywoodban a forgatókönyvírók munkabeszüntetése. A sztrájk kiváltó oka az volt, hogy az írók nagyobb juttatásokat szeretnének kieszközölni a filmstúdióktól és streamingszolgáltatóktól, akikkel az Amerikai Forgatókönyvírók Céhének (WGA) azóta sem sikerült megegyezniük.

A helyzet fokozódott, mikor június végén 160 ezer színész jelentette be, hogy készen áll csatlakozni a forgatókönyvírók sztrájkjához. A munkabeszüntetés már most is számos amerikai filmes és televíziós produkció elkészülését akadályozza, de ha a színészek sztrájkja is megkezdődik, az gyakorlatilag az összes folyamatban lévő film- és sorozatgyártást leállítaná. A SAG-AFTRA egyébként több mint négy évtizede nem sztrájkolt, és utoljára 1960-ban volt példa arra, hogy a színészek és a forgatókönyvírók egyszerre tiltakozzanak ilyen módon.

Mint a Variety írja, a színészek szakszervezetével (SAG-AFTRA) szerdán késő este lezárult szerződési tárgyalásai a Netflixszel és a Disney-vel nem hoztak eredményt.

A Disney szerint irreálisak az elvárások

Bob Iger, a Disney vezérigazgatója a CNBC csütörtök reggeli műsorban azt mondta, hogy a Hollywoodban sztrájkoló írók és színészek szakszervezetei irreális követelésekkel álltak elő.

Megértem minden munkavállalói szervezet azon törekvését, hogy az alkotók munkáját igazságosan kompenzálják. Ugyanakkor olyan szintű elvárásokat támasztanak velük szemben, amelyek egyszerűen nem reálisak

– fogalmazott Iger.

A sztrájkkal kapcsolatban a vezérigazgató azt mondta, hogy „nagyon, nagyon káros hatással lesz az egész üzletágra, és hatalmas veszteségeket fog okozni az iparágban dolgozóknak. Emellett a különböző gazdasági ágazatokra is hatással lesz, már csak az üzletág mérete miatt is”.

Ez szégyen, ez tényleg szégyen

– idézi a Disney vezérigazgatójának szavait a Variety.