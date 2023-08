Újabb filmek premierje csúszik a hollywoodi írósztrájk miatt

A világ egyik legnagyobb cégcsoportja, a Sony a piac számos területén jelen van technológiától a videójátékokon át egészen a zene és a film iparáig. Bár a gigacég nem kell attól tartson, hogy egy-egy projektjének kisebbre szabott sikere tönkretenné őket, mégsem vesz félvállról semmilyen veszélyt, ha a profitról van szó. Többek között emiatt is döntött úgy a cégcsoport filmes része, a Sony Pictures, hogy a 2023–2024-re tervezett bluckbusterarzenáljából több premiert elhalaszt, hogy azokat a lehető legkisebb mértékben akadályozza a Hollywoodban most is zajló, már színészeket és más filmes szakembereket is bevonzó írósztrájk.

Régi kedvencek és új szerelmek

Ahogy arról a Variety és a Racing Games is beszámolt, nem kisebb filmek debütálását kellett most újraidőzíteni, mint a Pókember, a Szellemirtók vagy a Karate kölyök franchise-ainak soron következő részei. Az átszervezés olyan áldozatokat is szed, mint a megjelenés előtt álló Gran Turismo, amely jövő héten érkezett volna a mozikba, de ehelyett csupán egy szűk körben kezdik el vetíteni, a széles közönség pedig csak augusztus 25-től láthatja majd.

A Marvel szuperhős-univerzumának legújabb szereplője, Kraven, a vadász is elszenvedte ezt, ráadásul nem is apró mértékben. Majdnem egyéves eltolódást eszközöltek a filmnél, amelyet 2023 októberéről 2024 augusztusára tettek át. Szuperhősvonalon maradva a legújabb Pókember-film is csúszni fog valószínűleg,

mivel a márciusra tervezett premier ellenére még nem végeztek a szinkronmunkálatokkal az írósztrájk miatt.

A régi nagy franchise-okat felelevenítő alkotások, mint az új Szellemirtók-film is csúszik, amely premierje 2023 decemberéről került át 2024 márciusára. Szintén pórul járt a nagy visszatérő Karate kölyök, ami hiába érkezett volna csupán 2024-ben, azon belül is újra kellett időzíteni június helyett decemberre. Késni fog a Blumhouse projektje, a They Listen, amely eredetileg 2024. augusztus 30-án érkezett volna, de az új premier dátuma még ismeretlen.

A Sony azonban nem csak dátumokat csúsztat. Hiába a sztrájk, újabb premiereket jelent be, valamint a meglévőkön is finomít, ha szükségét érzi. A Pókember univerzumába Dakota Johnson főszereplésével érkező Madame Web eredetileg 2024. február 16-án jelent volna meg, de – feltehetően marketingokokból – ezt két nappal korábbra, Valentin-napra (Bálint-napra) módosították.

Ezenfelül bejelentették két új projekt premierjének dátumát. Egyik a Venom harmadik része, amely a tervek szerint 2024. július 12-én érkezik a mozikba, a másik a Bad Boys negyedik epizódja, amely, ha minden jól megy, 2024. június 14-én debütál majd.