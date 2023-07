Már most odaadnánk az új Pókembernek az év játéka címet

Alig három hónapot kell várni rá, és október 20-án behálóhintázik PlayStation 5-re az év egyik, ha nem a legjobban várt videójátéka, a Marvel's Spider-Man 2. Az Insomniac Games alkotását már csak azért is nagyon várjuk, mert abban már nem egy, hanem kettő Pókival is hősködhetünk majd, tekintve, hogy a történet szerint mind Peter Parker, mind pedig Miles Morales aktívak lesznek New York városában. Szükség is lesz az összefogásukra, olyan veszélyes főellenségek érkeznek, mint Kraven, a vadász és Venom. Utóbbi még Peter Parkerre is ráteszi a mancsát, megfertőzve és megbolondítva kedvenc hálószövőnket, ez a fordulat előrevetíti amúgy a Pókemberek nagy összecsapását is.

Persze csak találgatunk, az Insomniac igyekszik a lehető legkevesebbet elárulni a Marvel's Spider-Man 2-ről, a pár napja közzétett sztorielőzetes sem túl spoileres, az arra érzékenyek is simán megnézhetik. Ha másra nem jó ez a két percre se rúgó promóciós anyag, arra igen, hogy közelebbről szemügyre vegyük Venomot, aki elég könyörtelen figurának tűnik, és várhatóan köszönőviszonyban se lesz a mozis, antihőssé avanzsált, Tom Hardy-féle változattal.

Venom egyik kitalálójával, Todd McFarlane-nel az amerikai IGN készített interjút, akik kikérték az akciófigura-gyárosként is elhíresült szakember véleményét arról, amit az Insomniac a karakterrel csinált. McFarlane abszolút pozitívan nyilatkozott, szerinte remek döntés a fejlesztők részéről, hogy óriási fogakat terveztek a szuper gonosznak, hatalmas méretűvé varázsolták, és ránézésre bárki megmondaná róla, hogy

igen. Venom egy igazi szörnyeteg.

Ahogy az előző, 2018-ban megjelent rész, a Marvel's Spider-Man esetében, úgy a Sony ezúttal is egy különleges, tematikus festéssel rendelkező PS5-tel, és ahhoz tartozó kontrollerrel készül a játékhoz. A bundle előrendelése július 28-án indul el, akit érdekel a lehetőség, annak érdemes sietni, mert biztos viszik majd, mint a cukrot. Emellett a Sony azokra is gondol, akik már rendelkeznek játékkonzollal, ők a PlayStation 5-re ragasztható „matricával” díszíthetik fel a játékeszközt. Utóbbi mutatvány esetén olyan 55-65 dolláros árra érdemes készülni, az eddig kiadott coverekből kiindulva.