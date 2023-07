Több mint 20 ezer magyar megélhetése került veszélybe egyik napról a másikra

A hollywoodi sztrájk miatt Magyarországon is leállt több film forgatása, az Origó Stúdió marketingvezetője szerint a kialakult helyzet következtében több mint 20 ezer magyar filmes került nehéz helyzetbe.

Ahogy arról korábban már írtunk, május elején sztrájkba kezdtek Hollywood forgatókönyvírói, mivel érdekképviseletük nem tudott egyezségre jutni a filmstúdiók vezetőivel. Ehhez hasonlóra volt már példa korábban is, így mindenki tudja, hogy egy ilyen akció dollármilliárdos kiesést eredményez az ágazatban. Emiatt olyan sorozatok munkálatai csúsznak, mint például a Stranger Things.

Néhány napja a BBC arról számolt be, hogy a hollywoodi színészek is csatlakoznak a sztrájkhoz. Ilyen horderejű leállás hatvan éve nem volt az iparágban. Los Angelesben csütörtök éjfélkor 160 ezer színész szüntette be a munkát, és ezzel a legtöbb amerikai film- és televíziós produkció leállt. Jobb munkakörülményeket követelnek és azt, hogy a streaming szolgáltatók egyezzenek bele a nyereség igazságosabb elosztásába.

Pénteken a brit színészek London belvárosában fejezték ki szolidaritásukat az Amerikában sztrájkoló kollégáikkal, írta az MTI.

Brianan Cox, az Utódlás című nagy sikerű tévésorozat főszereplője és a többi brit színész szakszervezetük, az Equity képviseletében vonult az utcára. A demonstrálók soraiban feltűnt Rob Delaney, David Oyelowo, Andy Serkis, Rakie Ayola, Penelope Wilton és Jim Carter is.

Próbálok a stábtagokkal egyezkedni, de nem lehet a végtelenségig húzni ezt a helyzetet, és ha van olyan felkérésük, akkor nyilván a biztos munkát választják, és oda elmennek

– nyilatkozta az RTL Híradónak a kialakult helyzetről Major István, a Filmteam vezető producere.

Sokan váltak kiszolgáltatottá

Magyarországon több mint 20 ezer ember dolgozik a filmiparban, az Origó Stúdió marketingvezetője szerint ilyen helyzetben ők kiszolgáltatottak, mivel nem tagjai a filmes szakszervezeteknek.

Ez a huszonnéhányezer ember gyakorlatilag most nem tud munkát vállalni, és nem tud pénzt keresni. Ilyen módon ez egy nagy probléma nekünk is

– tette hozzá Tóth Mihály.

Lapunk is megírta, hogy a gyártás alatt álló filmek esetében a sztrájk azt jelenti, hogy a munka nagy része lehetetlenné válik. Még azokban az esetekben is, amikor a forgatás már befejeződött, a színészek nem lesznek elérhetőek az újrafelvételekhez és a filmkészítés egyéb lényeges elemeihez.