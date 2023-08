Ez lehet az utolsó szög egy küszködő szakma koporsójában

A mesterséges intelligencia (AI) árnyoldaláról és lehetőségeiről kérdezett meg a The Guardian az építészetben járatos szakembereket az XKool nevű programot illetően. Az AI mögött álló cég egy olyan platformot akar létrehozni és elterjeszteni, amely képes megtervezni nem csupán az épület külső vagy belső részeit, hanem az alaprajzokat, legoptimálisabb fekvést és az építéshez szükséges eszközök árlistáját is.

A legtöbb kreatív ágazatnál szóba került a mesterséges intelligencia térhódítása az elmúlt években, de a félelem attól, hogy valójában mekkora teret tud meghódítani, kiszorítva ezzel az alkotókat, mindenhol más. Az építészet kapcsán ritkán említik meg az AI szerepét, de amikor sorra jelennek meg azok a programok, amik nem csupán a designt, de az építési és kivitelezési terveket is képesek legyártani, jogossá válik a kérdés, mikor veszi el az építészek munkáját a gépek.

Mindent egyben

A The Guardian a világ minden tájáról kérdezett a szakmában járatos személyeket, akiknek a véleménye hatalmas skálán mozog az AI használatának támogatásától és fejlesztésétől a kreatív tervezőközösség vesztének jóslatáig. A témafelvetés egy friss, kínai program, és az azt használó csoport kapcsán merült fel, akik kevesebb, mint öt hónap alatt képesek voltak a mesterséges intelligencia segítségével megterveztetni, majd utána kivitelezni egy teljes hotelkomplexum felépítését.

Wanyu He, egy kínai építész Sencsenből megmutatta a The Guardian írójának azt a mesterséges intelligenciát, amely figyelemreméltó részletességgel képes építészeti ötleteket kidolgozni. Az XKool AI cég alapítójának célja, hogy forradalmasítsa az iparágat azzal, hogy azt megerősíti a technológia adta legfrissebb lehetőségekkel. Az általuk fejlesztett program nem csupán az épület külső és belső struktúráját képes összerakni, de a villany, víz és gátvezetékek teljes térképét, a kapcsolók, nyílászárók és egyéb részletek helyének meghatározását is elvégzi. Emellett legyártja az alaprajzot, a kivitelezési terveket, kiszámítja a költségvetést a lehető legoptimálisabban, plusz még a beszerzendő alkatrészek listáját is összerakja.

Ezután „csupán annyi” a feladat, hogy a projektet elküldjék a kivitelezőnek, legyártsák a szükséges komponenseket, és felhúzzák az építményt. Ezáltal könnyűszerrel le lehet gyártani egy ötszáz szobás hotelkomplexumot is, amelyet Wanyu He és csapata gyakorlatilag – a tervezéssel együtt – négy és fél hónap alatt felhúzott a semmiből. Mielőtt területi aggályok is felmerülnének, a program a betáplált adatok alapján képes figyelembe venni olyan tényezőket is, mint a helyi építési szabályzatok, valamint az éghajlati adottságokból és a napfényből fakadó változók.

Fő az óvatosság

Bár a világ építészei közül sokan már felmérték az AI jelenlegi helyzetéből fakadó lehetőségeket, a tény, hogy az olyan, bárki számára elérhető programok, mint a DALL-E, a Midjourney és a Stable Diffusion másodpercek alatt képes „kreatív” képalkotásra, elgondolkodtató. Bár ezen programok jóval kisebb precizitással tudnak csak működni, mint Wanyu He cégének fejlesztése, mégis pillanatok leforgása alatt tud a legelvadultabb sci-fi, fantasy, ultra modern, vagy steam punk stílusban új épület struktúrákat tervezni, amiket utána el lehet kezdeni részletesen kidolgozni egy szakember segítségével. Ezeknek az új szintre emelése az XKoolhoz hasonló programokkal izgalmas teret nyit új lehetőségeknek, de nem mindenki ilyen bizakodó.

Velünk, építészekkel az a probléma, hogy szinte kizárólag a képekre koncentrálunk

– nyilatkozta Neil Leach, az Architecture in the Age of Artificial Intelligence című könyv szerzője a The Guardiannek. A mesterséges intelligencia új felhasználási formáiról elmondta:

A legforradalmibb változás a kevésbé szexi területen történik: a teljes tervezési csomag automatizálása, a kezdeti lehetőségek kidolgozásától egészen a kivitelezésig. A stratégiai gondolkodás és a valós idejű elemzés tekintetében a mesterséges intelligencia már most is messze meghaladja azt, amire az emberi építészek képesek. Ez lehet az utolsó szög egy küszködő szakma koporsójában.

Bár nem minden szakember látja olyan borúsan a helyzetet, mint Leach, többen vannak, akik komolyan félnek az AI ilyen mértékű felhasználásától, ellenben ezt inkább az adatbiztonság kérdésére értik. Martha Tsigkari, a londoni Foster + Partners alkalmazott kutatás és fejlesztés részlegének vezetője szerint a felhasznált forrásadatok hiányos ismerete, amennyiben túl nagy térből merítenek, hosszú távon komoly gondokat okozhat.

Veszélyes lehet, ha nem tudjuk, milyen adatokat használva képezték ki az adott modellt, vagy ha ezeket nem megfelelően módon osztályozták. Az adatok jelentenek mindent: ha szemetet adsz, szemetet kapsz vissza. Az adatvédelmi és szellemi tulajdonjogi következmények óriásiak – vajon az adataink védve vannak-e másoktól? Vagy a háttérben használják fel arra őket, hogy újra betanítsák ezeket a modelleket?

– teszi fel a kérdést Tsigaraki.

Neil Leach úgy véli, hogy Wanyu He cége, az XKool az építészetben alkalmazott mesterséges intelligencia élvonalába tartozik. A program felhasználói köre villámgyorsan terjed, Kínában már most is körülbelül ötvenezren dolgoznak vele, az angol nyelvű verzió, a LookX pedig most indult el. Az XKool, amelyet Wanyu He még 2016-ban alapított, az innovációra támaszkodik, mivel az építész úgy érezte, hogy az ágazat visszamaradott volt, nélkülözve a korszerű technológiák által biztosított lehetőségeket.

Az XKool célja, hogy egy mindent egybefogó platformot hozzon létre,

amely a mesterséges intelligenciát felhasználva segítséget nyújt az alaprajzok generálásától kezdve a megadott paraméterek – mint például a napfényigény, a térbeli szabványok és a helyi tervezési előírások – felhasználásával egészen a belső terek és az építési részletek generálásáig. Olyan eszközt is kifejlesztettek, amely egy épület 2D-s képét 3D-s modellé alakítja át, és egy adott szobaméret-listát alaprajzzá transzformál. Bár még a fejlesztés korai szakaszában járnak, és a fentebb említett 500 szobás, sencseni hotel sem adja vissza egy kimondottan impozáns és modern épület hangulatát, az első lépéseket megtették, és csupán idő kérdése, hogy mikor tudják ezt megfelelő mértékű kreativitással vegyíteni.

A program már most is képes olyan funkciókra, amellyel akár egy összegyűrt papírgalacsin formájára is tervezhet épületet, de egyelőre nem helyettesíti az emberi képzelet és ötletpark adta lehetőségeket. Ettől függetlenül Neil Leach óvatosságra és következetességre inti az embereket:

Az építészek olyanok, mint akik homokba dugják a fejüket. Amit most meg kéne tervezzenek, az nem egy új épület – hanem a saját szakmájuk jövője.