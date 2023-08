Rick Astley: Érdekel, hogy mit gondolnak rólam az emberek

Az 57 éves énekes koncertje alatt megtelt a nagyszínpad előtti tér, hogy együtt énekelhessék a Never Gonna Give You Up című dalt.

Telt házas koncertet adott Paloznakon az 57 éves Rick Astley, aki rögtön az egyik legismertebb dalával, a Together Foreverrel indított. Az angol énekes másodjára lépett fel a Balaton környéki településen, és megtartotta szokását, hogy nem repülővel, hanem saját autóval érkezett.

Astley elmondása szerint szörnyű, amikor valaki repülővel megy koncertre, mert nagyjából azt se tudja, hol van, hisz a reptérről egyenesen a színpadhoz viszik, így például azt sem tudja, milyen ételek vannak az adott országban, vagy hogyan is néz ki ott egy benzinkút.

Az RTL-nek adott interjújában kiemelte, hogy van pénze, így nem ezért, hanem a koncertek okozta élvezet miatt csinálja még mindig. Ikonikus slágere, a Never Gonna Give You Up 1987-ben tarolta le a slágerlistákat, most pedig a YouTube-on örvend elképesztő népszerűségnek. A videómegosztón közel másfél milliárd alkalommal játszották le a slágert.

Az én DNS-emben biztosan benne van ez a dal!

Astley hozzátette, hogy ő nem az a fajta előadó, aki ha meghallja a rádióban a zenéjét, akkor rögtön elkapcsol.

Végighallgatom a dalt, mert kíváncsi vagyok, hogy mit fog mondani a dj. Valami jót, esetleg rosszat? Ember vagyok én is, érdekel, hogy mit gondolnak rólam az emberek.

A paloznaki fellépéséről az Index is beszámolt: lemosta a balatoni színpadot. Hiába kezdett el cseperegni az eső, senki nem tágított eleinte, mert egyre jobb formáját hozta az apró brit énekes, aki hirtelen felindultságában egy kis magyar rozé után ácsingózott, amit végül meg is kapott, és ürítette poharát a jelenlévők egészségére, megtanulva az egyetlen szót magyarul: egészségedre! Sorjáztak ugyan a slágerek, de az eső is rákezdett. A lelkes koncertrajongók nem tágítottak, és ízelítőt kaptak Astley kalandozásaiból más bandák zenéinek terén.

A paloznaki koncert vége felé egy tízperces jam session következett a Never Gonna Give You Up című megaslágerbe csomagolva.