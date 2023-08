Megmérték, mennyire lesz hangos idén a Sziget

Idén is ellenőrizték a Sziget „hangerejét” a fesztivál indulása előtti éjjel. Óbudán két helyen végeztek mérést, a Fő téren és a Búza utcában, a Kaszásdűlői lakótelepen, amely a sokéves tapasztalatok alapján a leginkább kitett a Sziget zajának. A hangpróba Kádár Tamás, a Sziget Zrt. cégvezetője és Kiss László III. kerületi polgármester, valamint a helyi önkormányzat hatósági osztályvezetőjének jelenlétében zajlott.

Kiss László kiemelte: a III., a XIII. és a IV. kerületben telepített mérők vannak, Újpest polgármesterével pedig a délután folyamán kilátogattak a Szigetre is, és meggyőződtek arról, hogy a szervezők komoly és folyamatos fejlesztéseket tesznek annak érdekében, hogy egyre kevesebb legyen az érintett kerületek zajterhelése.

Az a legfontosabb, hogy a kerület lakóit legkevésbé zavarja a Sziget Fesztivál. Hogy ezt el tudjuk érni és ellenőrizni is tudjuk, a Kaszásdűlőre telepített zajmérőn kívül szúrópróbaszerűen végzünk zajméréseket a következő időszakban, és az a tapasztalatunk, hogy a Sziget Fesztivál együttműködik velünk abban, hogy minél kevesebb problémát okozzon a fesztivál a kerületünknek

– mondta a polgármester.

A fesztivál területén folyamatos mérést biztosítunk minden hangosabb helyszínen. Egy központi helyen a kollégáink látják az egyes programhelyszínek zajkibocsátását, amit folyamatosan ellenőrzünk, és ha azt tapasztaljuk, hogy hangosabb valamelyik programhelyszín, akkor távolról is tudjuk halkítani. Ez egy fontos fejlesztés, amit még 2019-ben vezettünk be

– tette hozzá Kádár Tamás, rámutatva: a külső zajmérések eredményének függvényében rögtön reagálni tudnak – ha azt látják, hogy a szél miatt vagy egyéb időjárási tényező hatására egy-egy kerületben hangosabb a Sziget, akkor azonnali beavatkozással kontrollálni tudják. Kérdésünkre, hogy a tavalyihoz képest most magasabb vízállás – ami miatt egyébként idén a Sziget Beach sem „üzemel” – vajon mennyire befolyásolja a hang terjedését, a szakember annyit mondott: „Azt tudjuk, hogy a víz jól terjeszti a hangot, de nem hiszem, hogy a magas vízállás gondot kellene hogy okozzon, mert a tavalyihoz képest talán egy méter különbségről beszélünk a Sziget környékén – nem gondolom, hogy maga a vízállás a hangterjedést befolyásolja.”

A mérések úgy zajlottak, hogy először egyesével megszólaltatták az egyes programhelyszíneket, majd egyszerre megszólaltatva az összes programhelyszínt szintén ellenőrizték a zajterhelést. Az óbudai Fő téren a zajterhelés határértéken belüli számokat mutatott alapzajjal együtt. A megengedett zajszint a vonatkozó szabályozás alapján egyébként 23 óráig 65, utána 55 decibel. Az éjszaka folyamán a XIII. és a IV. kerületben folytatták a méréseket.

A Sziget Fesztivál hivatalosan csütörtökön startol, az első napon olyan előadókat felvonultatva, mint Sam Fender, a Florence and the Machine vagy épp Bonobo. A rendezvény második napja, amikor az Imagine Dragons lesz a nagyszínpados headliner, már közel telt házas, de a szombati és a keddi napra is gyorsan fogynak a jegyek – utóbbin Billie Eilish lesz a fő fellépő.