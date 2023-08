Ismét megtelik Budapest fesztiválozókkal

Csütörtökön hivatalosan is megnyitotta kapuit a Sziget Fesztivál. A fővárosi rendezvényre, amelynek 1993 óta a Hajógyári-sziget az otthona, és amit a Covid ugyan megviselt, de tavaly sikerült újraéleszteni, idén is rengeteg látogatót várnak a világ minden tájáról. Ehhez mérten a szervezők ismét parádés felhozatallal készültek: többek között az Imagine Dragons, Billie Eilish, a Florence and the Machine és Yungblud is színpadra áll a szeretet, a szabadság és az elfogadás jegyében felépített fesztiválváros szívében.