Fesztiválhangulat lesz augusztus 20-án a fővárosban

A Vörösmarty téren tartják a Csárdafesztivált, ahol hatalmas üstben rotyogó pörkölt és látványkemencében készülő sültek várják a látogatókat, de nem lesz hiány nótából, cigányzenéből, és néptáncelőadásokból sem. Ifj. Sárközy Lajos és Zenekara, Szalonna és Bandája, a Gajdos zenekar és a Duna Művészegyüttes is fellép a téren.

A Vigadó Piano szintén augusztus 18–20. között várja a közönséget. Kora délutántól estébe nyúlóan zongoraszó tölti be a Vigadó előtti teret: francia sanzon, Edith Piaf, Frank Sinatra és Tony Benett klasszikusok, bossa-nova, amerikai bárzene, Charlie, Demjén és sok más további magyar popzenei előadó slágerei, filmzenék és latin dallamok csendülnek fel a legkiválóbb bárzongoristák előadásában a lenyűgöző dunai panorámával a háttérben.

A Vajdahunyad váránál az Egyszervolt Mesezenekar élő zenés koncertjén Süsü, Gombóc Artúr és a Nagy Ho-Ho-Horgász óriásbábjával is találkozhatnak a gyerekek az ünnepi hétvégén. A Varázsligeten mesekiállítás, cirkuszi játszóház, hazai és nemzetközi fesztiválok artistái gondoskodnak a legkisebbek szórakoztatásáról. Mindemellett a Tintaló Társulat mini bábszínházát is meg lehet tekinteni. A magyar Honvédség is kitelepül: a katonai járművek és fegyverek technikai bemutatója mellett ki lehet próbálni egy repülőgép-szimulátort és a lézerlövészet is.

A magyar történelem hősi pillanatait is átélhetjük

A Budai Várban lévő Tóth Árpád sétányon augusztus 19-én és 20-án közel 150 szereplő – hagyományőrző csoportok és színészek – 10-15 perces jelenetei teszik testközelből átélhetővé a magyar történelem hősies pillanatait kicsik és nagyok számára egyaránt. Az izgalmas jelenetek élménye mellett a látogatók a Hősök útja szelfipontján, történelmi alakok virtuális társaságában készített fotókkal örökíthetik meg az ünnepi pillanatokat.

A Gellért-hegyen komolyzenei piknik várható. Lámpafüzérek meghitt fénye alatt kényelmes babzsákokból ejtőzve kapcsolódhatunk ki klasszikus dallamokra, ráadásul Budapest egyik legszebb panorámájában gyönyörködve. Ezt a páratlan élőzenei élményt nyújtja látogatóinak augusztus 18–20. között, a Filozófusok kertjében rendezett Panorama Classical. A koncertsorozaton fellép a Szent István Király zenekar, a Magyar Honvédség Budapest Helyőrség Dandár Zenekara, valamint az Óbudai Danubia zenekar és formációi.

Az Alkotmány utcában a Szent Korona és a jogar, valamint a Szent Jobb élethű másolatával idén is megtekinthető nemzeti kincsünk, az Aranyvonat, de látható lesz a Városok sétánya is, ahol 346 magyar város zászlajának sorfala között haladhat el a látogató.

Divat, piknik, tűzzsonglőrök

A Divat & Design Fesztivál keretein belül a Millenárison augusztus 18–20. között a látogatók számos kézműves foglalkozáson, fenntarthatósági programokon, figyelemfelkeltő kerekasztal-beszélgetéseken vehetnek részt magyar tervezők társaságában. A programokon keresztül a gyerekek és a felnőttek egyaránt megismerkedhetnek a hazai divat-és formatervezőkkel.

Az Erzsébet téren elektronikus és élő zene, jókedv, napsütés, és piknik várható kora délutántól estig augusztus 18–20. között. A Szabadrét Fesztivál az elektronikus és az élő zene rajongóinak egyaránt kedvez: hazai fellépők, 360 fokos fotózás, silent disco, tűzzsonglőrök és festőprogram várja a helyszínre kilátogatókat.

A Műegyetem rakparton augusztus 19-20-án népszerű magyar zenekarok lépnek fel, akik a Road Movie Live programsorozat keretében, a VOLT FILM felkérésére írt dalaikat adják elő, amelyeket egy-egy hazai régió, város, falu, vagy akár csak egy utca, egy épület ihletett. A fellépők között olyan hazai sztárok neveit is megtalálhatjuk, mint Horváth Tamás, a Bagossy Brothers Company, a Lord és a Tankcsapda.