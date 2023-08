Nácik pokoli pusztításának helyén épül a jövő

A bécsi Otto Wagner Areal területe (14. kerület, Baumgartner Höhe) ismerősen hangozhat Magyarországon is, hiszen sokáig úgy volt, hogy Budapestről ide költözik a Közép-Európai Egyetem (CEU), ám ez nem így történt. Az osztrákok tudományos, oktatási és művészeti teret alakítanak ki az egykori kórházi pavilonokból, addig pedig a művészek is birtokba vehetik tereit.

Kogler és a QR

Bécs városa arról tájékoztatta az Indexet, hogy a területen egy elismert osztrák művész, Peter Kogler Mixed Reality című, ingyenes digitális szoborkiállításával indul el a művészeti jelenlét sorozata. A tárlatról annyit kell tudni, hogy az úgynevezett „kiterjesztett valóság segítségével jeleníti meg a 3D-s műalkotásokat. Ehhez a látogatóknak csupán egy ingyenes WIKAR alkalmazást kell letölteniük, majd beszkennelniük a területen végigfutó »szerpentin« mentén felállított QR-kódokat. Az okostelefon segítségével a parkos területen feltűnő virtuális kiállítási tárgyak a művész játéka érzékeléssel, médiával és térrel, valamint materiális és immateriális megjelenési formákkal”.

Az Otto Wagner Areal szecessziós épületegyüttesét 1907-ben adták át, és főként pszichiátria, illetve tüdőkórház működött ott. A terület fontos emlékhely is, mert 1939 és 1945 között „több épülete is a nemzetiszocialista halálgépezet színhelyévé vált”.

A Mixed Reality című kiállítás 2023. október 31-ig látható, de a terület – a tájékoztató szerint – augusztusban és szeptemberben koncerteknek is otthont ad. A Négy utazás a boldogságba című zenei sorozat – 2023. augusztus 25., 26., szeptember 2. és 17. – a terület bécsi flairjét mutatja meg, október 8-án pedig – Otto Wagners Wandering Wonders címmel – Philippe Riéra dramaturg bécsi és nemzetközi művészek közreműködésével avatja be a résztvevőket Otto Wagner sokoldalú világába. Az egyes stációkon tánc, performansz, zene, divat és sok más várja a nézőket, akik maguk is szerves részeivé válhatnak a területen kibontakozó műalkotásnak.