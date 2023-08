Meghalt Tom Jones dalszövegíró

Tom Jones a texasi Littlefieldben született 1928. február 17-én. Legismertebb műve egy furcsa családi, elválasztásról és kirekesztésről, falak mögé húzott életekről szóló történet, a nem kevés romantikus és szerelmi szállal átszőtt The Fantasticks című musical, amelyet először 1960-ban láthatott a közönség a Broadwayn, és amelyet egészen 2002-ig műsoron is tartottak. Az off-Broadway musical ezzel

az Egyesült Államok történetének leghosszabb ideig futó musicalje lett.

Az előadást 2006-ban újra színpadra állították Manhattanben, így az előadásra – a kezdeti bemutatójától számolva – több mint 4300 alkalommal válthattak jegyet.

A The Fantasticks legnagyobb slágere a Try to Remember, de sokak számára ismerősen hangozhat a Soon It's Gonna Rain, a Much More, valamint az I Can See It. A musicalből 1995-ben játékfilm is készült, annak forgatókönyvét szintén Tom Jones írta.

Tom Jones az összes nagy musicaljét Harvey Schmidttel írta (110 in the Shade, I Do! I Do!), akivel az austini Texasi Egyetemen ismerkedett meg. A The Fantasticks a színházi színpadokon túl komoly társadalmi szerepet töltött be, számos közösségi, középiskolai produkció készült belőle.

Tom Jones otthon, szerettei körében halt meg, halálhírét a fia közölte a sajtóval.