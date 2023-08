A Szigeten a detox is művészi

Aki ráveszi magát, hogy kimenjen a Szigetre, annak nem kötelező minden idejét a zenés színpadok árnyékában – vagy épp előttük izzadva – eltölteni. Számtalan olyan lehetőséget is kínál a Hajógyári-sziget, ami túlmutat a zenehallgatáson. Most ezekből hoztunk el néhányat a 2023-as felhozatalból.

Detox és labirintus

Már második éve vitte ki időszaki kiállítását az Iparművészeti Múzeum a fesztiválra. A nappali pihenő idén az egyetlen múzeumi kitelepülés volt a Szigeten, ahol nem csupán jelmezes alakokat láthattunk múlt ezredi viseletben, de fátyoltáncot, mutatványosokat és – ha már a név kötelez – italművészeti minikiállítást is megnézhettek az odalátogatók.

Számos programban félinteraktív vagy teljesen interaktív módon is részt vehettek a vendégek. Volt lehetőség kreatív alkotó tevékenységre kézműves jelleggel, de olykor a jelmezesek és artisták is kapcsolatot létesítve, közvetlen közelből mulattatták a járókelőket.

Ha a szecesszió nem mozgatta meg az ember fantáziáját, akkor a keleti kultúra is szóba jöhetett. Mindenkinek van legalább egy kérdése, amit feltenne, ha az univerzum azonnal pontos válasszal tudna szolgálni neki. Ezen vezetett végig bennünket az I Ching labirintus, amely

az azonos című írás tanaira alapozva próbált ellátni bennünket bölcsességgel.

A másfél órás túrán elidőzhettünk egy, a személyes életünk kapcsán feltett kérdésben, amelyre választ találni a labirintust működtető színi társulat segített. A válaszkeresés végén mégis magunknak kellett megtalálni az utunkat – a szó legszorosabb értelmében, amikor ki kellett jutnunk a labirintusból.

Ének és tánc

Amikor nem akartunk teljesen eltávolodni a zenétől, de valamivel interaktívabb megközelítésre vágytunk, akkor mi magunk is sztárrá válhattunk néhány röpke percre. Ehhez elegendő volt elballagni napközben a karaoke színpadhoz, ahol ha bizonyítjuk, hogy valóban van bennünk tehetség, akkor az ott összegyűlő, szép számú embertömeg velünk együtt énekli a nagyobbnál nagyobb slágereket.

Utóbbi jelenséget élőben is hallhattuk. Persze találkoztunk kevéssé profi előadókkal is, de egy hibátlanul elénekelt ABBA-dal és egy jól elrappelt Eminem-szám azért a mi kedvünket is feldobta. Hiába nem profi zenészek, az ott éneklő emberek is van, hogy ugyanúgy hatalmas bulit csinálnak.

Az egyik legnagyobb, nem zenei fókuszú buli a dropYard színpadánál volt,

ahol vasárnapig pörgött a breaktánc a Cypher Town csapatának jóvoltából. A táncpárbajokra bárki jelentkezhetett, így kimondottan sokrétű, nemzetközileg is vegyes csapat alakult ki. Miközben a DJ pörgette a legnagyobb hiphopslágereket, párbajok formájában mérték össze tudásukat, akik elég jónak érezték magukat a táncban.

Mi vasárnap tudtuk végignézni az előadást, ahol egy BMX-bemutató is helyet kapott. A harcok után a Cypher Town csapata elhozta nekünk a műsorvezetők elmondása szerint a break legnagyobb nemzetközi neveit olyan helyekről, mint Brazília, Japán vagy New York. A showcase előadások előtt még egy magyar csapat is megmutatta tudását, végül pedig a közönséget is bevonva egy hatalmas bulit robbantottak ki a táncosok.