Bírósággal fenyegetőzik a Magyar Művészeti Akadémia vezetője

Amint azt az Index 2023. augusztus 2-án megírta, kiszivárgott Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnökének egy levele. Az elnök ebben próbálja magát mentegetni a Zeneművészeti Tagozat akadémikusai előtt, hogy miért nem vonta be őket a Zeneakadémia rektori pályázatának ügyében a Csák János kulturális és innovációs miniszterrel folytatott tárgyalásaiba, miközben a testület éppen ezért jött létre. A testület most fenyegető levelet kapott – és az a HVG-hez is eljutott.