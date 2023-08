„Az olyan álszent előadókat, mint Tóth Gabi, senki sem hallgatja”

Somogyvári Dániel Fonogram-díjas, több mint húsz platinalemezes producert nyugodtan nevezhetjük a magyar zeneipar szürke eminenciásának. Nincs olyan zenét szerető és hallgató magyar ember, aki ne hallotta volna azokat a dalokat, amelyekben közreműködött, nevét mégis kevesen ismerik. Somogyvári a teljesség igénye nélkül olyan topelőadók slágereiben működött közre, mint Azahriah, Desh, Manuel, Hiperkarma, Young Fly, Follow the Flow, Szakács Gergő, ByeAlex vagy Mish.

Az Indexnek elmondta, hogyan készülnek az eget rengető slágerek,

azt is, hogy az emberek miért nem hallgatják Tóth Gabit,

miért nagy dobás a Petőfi Nagylemez Program.

A YouTube hat legfelkapottabb magyar dala az ő kezei közül került ki.

„Rájöttem arra, hogy aki mindenhez ért, az valójában semmihez se” – mondja zenei karrierje indulásáról a multiinstrumentalista Somogyvári Dániel, aki tizenkét éves korában kezdett zenélni. Játszott különböző zenekarokban, végül teljes erejével a producerkedés felé fordult. Ugyan többször nekifutott annak, hogy szerzői albumot készítsen, ám erről letett. Úgy véli, hogy csak azok tudnak igazán jó producerek lenni, akiknek nincsenek előadói ambíciói.

Karrierjét nem egy sláger robbantotta be, különböző előadók kezdték el ajánlgatni egymásnak.

Aztán jöttek a slágerek, de megannyi sikeres együttműködés után sem dől hátra. Folyamatosan képzi önmagát – a zenekészítés összes szegmensében. Az utóbbi időben arra fekteti a hangsúlyt, hogy a számok keverését és utómunkáját még magasabb szintre fejlessze. Szerinte ezt a munkafolyamatot nem lehet megtanulni pár év alatt; akár évtizedekbe is telhet, amire kikristályosodik a megfelelő keverési módszer, miközben ezen a területen is folyamatosak a technikai újítások.

Azahriah kész alapokkal érkezik

S hogyan készül egy dal? „Minden előadó esetében más. A Follow the Flow-nál például Szakács Gergő hoz egy refrénötletet, abból csinálunk komplett dalt. Azahriah kész alapokkal érkezik, nekem csak fel kell díszítenem, csiszolnom, esetleg harmonizálnom. Már nem írok nulláról dalokat másoknak, mert olyan előadókkal szeretek dolgozni, akiknek megvan a saját világuk” – mondja. Szerinte a nemzetközi térben is az olyan előadók válnak sikeressé, akik dalszerzők is:

Nem a patikamérlegen kimért steril popzenére, hanem önazonos dalokra és előadókra van szüksége az embereknek.

Sikereinek köszönhetően ma már csak olyan előadókkal dolgozik együtt, akiket kedvel és nagyra tart: „Nehéz kiemelni egyvalakit, mert sikerült magam olyan emberekkel körül venni, akikkel öröm időt tölteni és alkotni. Az éppen népszerű énekesek közül Azahriah az, aki nemzetközi sikereket is elérhet a popzenében.”

A sztárok rendszeresen látogatják a producer zsámbéki stúdióját, ezért előfordult már az is, hogy például Manuel rajongói megjelentek a házánál. Somogyvári ugyanakkor inkább szeret a háttérben dolgozni. Nem vágyik a nyilvánosságra, azt tehernek tartja.

A sláger és a siker kulcsa

Szerinte a legjobb dalok egyszerűen csak úgy „kipattannak”, és akár fél nap alatt elkészülnek. Néha már az elején érzi, hogy „ez most nagyot fog szólni”, ugyanakkor a mai napig nem tudja biztosan megmondani, hogy miből lesz sláger. Abban a kérdésben pedig sarkos, határozott véleménye van, hogy milyen is egy jó előadó, s mindezt a közelmúltban a válása miatt is reflektorfénybe került Tóth Gabi példáján magyarázza:

Ahhoz, hogy egy dal megérintse a fiatalokat, az előadónak az ő problémáikat, érzelmeiket kell megfogalmaznia. Ettől lesz a szemükben hiteles. Az olyan álszent előadókat, mint például Tóth Gabit, senki sem hallgatja, mert semennyire sem önazonos. A tapolcai nő haláltusáját vívta a zeneiparban, és végső elkeseredésében keresztény álruhát öltött, amiben sikerült összemoslékoskodnia magának egy mondvacsinált díjat, néhány koncertet, de leginkább a népharagot kivívnia. A Spotifyon annyian hallgatják, mint egy középszerű punkbandát.

Ugyanakkor a most felkapott előadókról is azt mondja, hogy az csak tíz év múlva derül ki, hogy közülük ki állja ki az idő próbáját. Úgy véli, azokat az előadókat nem felejti el a közönség, akik nem az aktuális trendeket követik. Szerinte a magyar alternatív zenei szcénából a Hiperkarma mellett például a 30Y zenéje öregedett jól.

Pörögni a TikTokon

Somogyvári Dániel nem az alapján vállal el egy munkát, hogy ki mennyire ismert. Számára az a fontos, hogy milyen a dal. Most is dolgozik kevésbé ismert előadókkal. Szerinte a magyar előadók egyre kevésbé majmolják a nyugati trendeket, és sokan már nem úgy írják a dalokat, hogy leülnek egy gitárral, és négy akkordra írnak egy dalt, hanem sokszor „free beatek” alapján készülnek a slágerek. Ha elkészült, az ének kaphat egy teljesen új beatet, ami teljesen új ízt és hangulatot ad a dalnak.

Azt is mondja, hogy

a TikTok világában egyre kisebb a kiadók szerepe, aki tehetséges, pikk-pakk ismertté válhat. Meglepő lehet, de azok a dalok pörögnek be a YouTube-on is, amik a TikTokon nagyot mennek.

Somogyvári Dániel amúgy főként nem az aktuális slágereket és popzenét hallgatja, hanem metált, mathcore-t, elborult, egyedi előadókat, mint például a francia Igorrr: „Ő teljesen elvetemült, a komolyzenét ötvözi a leggroteszkebb dolgokkal, rettentő komplex.”

Zene, intelligencia és politika

A producer beszél a Petőfi Nagylemez Programról is, amit ő így lát:

Az a szerencse, hogy a politika egyelőre nem szól bele a könnyűzenébe. Azahriah kormánykritikus, zenéit mégis játsszák a Petőfi rádióban. A Petőfi Nagylemez Programban nem hittem az elején, de aztán kiderült, hogy nem megháborodott öregembereket, hanem igazi előadókat támogatnak.

A program során húsz zenei producer választhat olyan előadókat, akikkel együtt akarnak dolgozni, és velük készítenek el egy nagylemezt. Somogyvári Micskei Dalmát választotta. Mint mondja: „egy luxusjachthoz képest kis kiadás, de komoly gesztus olyan zenészek felé, akik önállóan nem tudnának finanszírozni egy albumot”.

A producer szerint a mesterséges intelligencia megjelenése a zeneiparban csak a zeneipar résztvevői közötti különbségeket fogja növelni, sokkal jobban kiütköznek majd a minőségbéli árnyalatok. Ennek oka pedig az, hogy „az AI nem tud ízlésbeli döntést hozni. A munkát meg fogja könnyíteni, de – ahogyan más művészetekben és műfajokban is látni – nem tudja helyettesíteni az ember szerepét. Úgy kell ezt elképzelni, mint az analógról digitálisra történő átállást.”

(Borítókép: Somogyvári Dániel. Fotó: Papajcsik Péter / Index)