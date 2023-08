Újra összeálltak a The Beatles megmaradt tagjai

Különleges célzattal döntöttek az újabb közös projekt mellett. Dolly Parton kérésére elkészítettek egy vadonatúj verziót híres slágerükből, a Let It Be-ből. A dal mostani formája Parton novemberben érkező új lemezén kap majd helyet, amelynek címe Rockstar lesz.

Hiába nem maradt, már csak kettő a négy legendás zenészből, ha ők megmozdulnak, az semmiképp sem maradhat nyom nélkül. Habár ez már nem a klasszikus The Beatles, különleges indokkal fogott össze Paul McCartney és Ringo Starr. Van egy személy a zenei világban, aki valahogy folyton összehozza az embereket, amiről az elmúlt években többször is lehetett hallani.

Egy visszautasíthatatlan felkérés

Ő Dolly Parton, aki ezúttal azt vette a fejébe, hogy elkészíti saját verzióját a zenekar legendás dalából, a Let It Be-ből. Ehhez nyújtott segítő kezet a két, még ma is élő tag, hogy a lehető legjobb végeredmény születhessen belőle. A szám egy mai érzetű, mégis klasszikus hangszerelésű dal lett, amely zongorakíséretre és az énekesek által énekelt harmóniákra épít elsősorban.

Ahogy azt Dolly Parton feldolgozásaitól megszokhatta az ember – pláne ha Paul McCartney és Ringo Starr zenél vele közösen –, a végeredmény igazán profi lett. Hibátlan hangszerelés, érzelemdús közvetítés, amit eddig is kaptunk.

A The Guardian idézett néhány, a felek között lezajlott, közösségi médiában elhangzott eszmecserét. Parton azt írta:

Nos, van-e jobb annál, mint a Let It Be-t Paul McCartney-val énekelni, aki a dalt írta? De nem csupán ennyi, ő is zongorázta fel. Nos, még jobb lett, amikor Ringo Starr csatlakozott a dobokhoz, Peter Frampton a gitárhoz és Mick Fleetwood a percussionrészleghez. Úgy értem, komolyan, lehetne ez ennél is jobb?

Erre Paul McCartney a következőt válaszolta:

Köszönöm, Dolly, hogy feldolgoztad a dalomat. Imádom a verziódat, és nagyon örülök, hogy melletted lehetek ebben a számban.

A Let It Be című dal ezen verziója szintén helyet kap majd Dolly Parton következő, Rockstar című lemezén – amely sorban a 49. albuma. Az énekesnőt tavaly beiktatták a Rock & Roll Hall of Fame-be. Eleinte nem akarta elfogadni, mivel úgy érezte, countryénekesként nincs helye a csarnokban, de végül úgy döntött, elfogadja a megtiszteltetést, és cserébe előrukkol régóta dédelgetett álmával, hogy készítsen végre egy valódi rock and roll albumot.

Korábban már kaptunk a közeledő lemezről saját szerzeményt is ízelítőnek, de legutóbb júliusban érkezett egy feldolgozás, ahol Parton két legendás Queen-dalt vegyített. A We Are The Champions és a We Will Rock You egyfajta mash-up verziója egyúttal a közeledő, 2024-es párizsi olimpiára is hangolja a közönséget.

Az új albumról a címén kívül annyit még lehet tudni, hogy idén november 17-én fog megjelenni, és összesen harminc dal lesz rajta. Ennek a megoszlása 21 feldolgozás és 9 saját szám. A lemezen jelentős számú kollaborációra kell készülni. A vendéművészek közt olyan neveket tudhatunk már biztosan, mint Sheryl Crow, Elton John, Miley Cyrus, Chris Stapleton, Stevie Nicks, Lizzo, Sting és természetesen a The Beatles két megmaradt tagja, Ringo Starr és Paul McCartney.