Letaszították a trónról a Barbie-t

A DC által fémjelzett Kék Bogárra kíváncsiak jelenleg a legtöbben az amerikai mozikban, így hosszú hetek után megjött a trónfosztás, a Barbie-nak be kell érnie a második hellyel.

A Box Office Mojo szerint csaknem egy hónap után leváltották a dobogó felső fokán tetszelgő Barbie-t, amelyet a csütörtökön megjelent DC-film, a Kék Bogár állított félre. Az amerikai jegypénztárakban jelenleg erre a produkcióra vesznek a legtöbben mozijegyet, és a debütálását követően 10 millió dolláros – körülbelül 3,5 milliárd forintos – bevételt hozott, ami egyébként eltörpül riválisa mellett, amely 70,5 millió dollárt zsebelhetett be a premier napján az Egyesült Államokban (összesen pedig 162 millió dollárt világszerte).

A Kék Bogár 104 millió dollárra rúgó költségvetésből készült, ám a jelentések szerint az elmúlt napokban ennek egyelőre csak a töredéke, több mint 13 millió dollár jött vissza. Az előrejelzések alapján ugyanakkor vasárnap estig 25 és 32 millió dollár közötti bevételre számítanak. Bár kérdéses, hogy ez a becslés a valóságnak megfelelően alakul-e, mivel ehhez hasonló optimista szemlélettel saccolták meg a DC másik, idén nyáron megjelent produkciójának, a Flash – A Villámnak a bevételeit is. Úgy vélték, a nyitó hétvégén akár 70 millió dollárt is hozhat a konyhára, ám a filmben feltűnő Ezra Miller összetűzésbe került a törvénnyel, ami kihatással volt a jegyeladásokra is, így végül 55 millió dollárral zártak a premier hétvégéjén.

A Barbie eddig legyőzhetetlen volt

Mint ismert, Greta Gerwig Barbie-filmje csupán 17 nappal a bemutatása után érte el az egymilliárd dolláros (355 milliárd forint) álomhatárt. Az összeg rekordot jelent, ugyanis Gerwig az első nő, aki egy film egyetlen rendezőjeként elérte az egymilliárdos mérföldkövet. A produkció jelenleg több mint 1,2 milliárd dolláros bevételnél jár, és a neten fellelhető adatok alapján 142,5 millió dollár kell még ahhoz, hogy megelőzze a Super Mario-filmet, amely eddig az év legnagyobb bevételt hozó alkotása.

A Box Office Mojo adatai szerint a Barbie a megjelenése óta 551,9 millió dollárt tehetett zsebre az Egyesült Államokban, és 660,6 millió dollárt nemzetközi szinten. Ám a film még mindig messze jár James Cameron Avatar: A víz útja című remekművétől, ami tavaly az élen végzett 2,3 milliárd dollárral.