Hidroszkóppal nézhetjük meg a Balatonnál, hogy miben pancsolunk éppen

Augusztus utolsó hétvégéjén a Balaton aktuális ökológiai kihívásaira hívják fel a figyelmet változatos és mindenki által szabadon látogatható programokon. Augusztus 25-én Tihanyban nyílt napot tart a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet és most először a Magyar Képzőművészeti Egyetem tihanyi művésztelepe is. Augusztus 26–27-én pedig az örvényesi szabadstrand vízi bejárásokkal, algafröccsel, társasjáték-bemutatóval, úszó kutatóállomással, strandkönyvtárral és gyermekprogramokkal várja a Balaton iránt érdeklődőket.

Az örvényesi szabadstrandon fürdőzés közben minden érdeklődő megismerkedhet a Balaton aktuális ökológiai helyzetével és jövőjével. Augusztus 26-án és 27-én kutatók és művészek mutatják be a tavon zajló ökológiai és vízrajzi folyamatokat: sulymot, algát és hínárt kóstolhatunk az erre kialakított bárban, vízi bejárásokon is részt vehetünk a BALATORIUM nádhajó flottájával.

Az idei BALATORIUM Ökológiai X Kulturális Hétvégén egészen különleges kutatóállomás is várja a látogatókat:

a strand vízterületén egy úszó tutajon eszközök, műszerek sokaságát helyezik el, hogy láthatóvá tegyék a strand körül zajló kisebb-nagyobb élőlényeket, természeti jelenségeket.

Hidroszkóppal nézhetünk le a víz alá, periszkóppal láthatunk át a nádas felett, távcső hozza közel a nádas madarait, mikroszkóppal vizsgálhatjuk a vízi gerincteleneket – olvasható a közleményükben. Műszerek segítenek, hogy a vízpart és a nádas mikroklímáját össze tudjuk hasonlítani, és így megismerkedjünk azokkal az élőlényekkel, amelyek rajtunk kívül a strandot használják.

Nádfal utal az autósoknak az egykori nádasra

Aki a passzívabb kikapcsolódást kedveli, olvashat és beszélgethet a strandkönyvtárban, ahol a Balatonról szóló ismeretterjesztő és szakkönyvek mellett a programban részt vevő szakemberek, kutatók, kertészek, művészek ajánlásai is szerepelnek. A folyamatosan bővülő tudástárban könyvek mellett fotódokumentációk, prezentációk, plakátok és zine-ek, de még versek is találhatóak.

Jelek a szigetről címmel kiállítással és művészeti akciókkal is készülnek a szervezők, hiszen a BALATORIUM művészeti rezidenciaprogram alkotói az inváziós fajok, a tájhasználat, az algák témáin keresztül közelítik meg a Balaton élő rendszerét: műtárgyak, videók, installációk küldik a jeleket az átalakulóban lévő, szigetszerű élőhelyekről.

A kiállítás keretében váratlan helyeken is felbukkannak majd a művészek munkái.

Mátyási Péter nádinstallációját például Balatonfüred és Tihany között találhatják meg az arra járók. Az alkotás egy, az utat két oldalról szegélyező nádfal, amely arra utal, hogy az utazók épp egy egykori nádas területén haladnak át autóval vagy kerékpárral. Az alkotó így hívja fel a figyelmet arra, hogy a Balaton nem ér véget a partvonalnál, hanem kiterjed a tó egész vízgyűjtő területére.

Az Ökológiai x Kulturális Hétvége keretein belül nyílt napot tart a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet augusztus 25-én, pénteken. A Balaton vízi és környezettani kutatásával foglalkozó szakértők laborbejárásokon, beszélgetéseken és játékos programokon keresztül mutatják be tevékenységüket.

Megtudhatjuk, milyen őshonos és invazív fajok élnek a Balatonban, milyen éghajlatváltozási forgatókönyvekkel számolnak, és hogyan dolgozzák fel a tóról készült műholdfelvételeket.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) tihanyi művésztelepe is nyílt napot tart augusztus 25-én. Az első alkalommal megszervezett esemény célja, hogy a tihanyiak és az odalátogatók számára láthatóvá és érzékelhetővé tegye, hogy a Balaton nemcsak az üdülés, hanem a környezeti szempontokat figyelembe vevő innovatív és kísérletező művészeti projektek helyszíne is. A Balaton Limnológiai Kutatóintézete és az MKE – Somogyi József Művésztelepe között vezetett sétát is tartanak a szervezők, amire a helyszínen lehet jelentkezni. A program a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa és a PAD alapítvány szervezésében jön létre.