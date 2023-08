Új magyar operát ír és Puccinit is ízekre szedi Dinyés Dániel és Göttinger Pál szeptembertől. Két sorozattal, két helyszínen várja közönségét az Operabeavató.

A Dinyés Dániel és Göttinger Pál nevével fémjelzett Operabeavató tíz éve bizonyít telt ház előtt, és teszi mindenki számára élménytelivé az opera műfaját. Az összeszokott páros stand-upja egy-egy opera szórakoztató elemzésével és improvizációval teszi érthetővé a művet, a műfajt. A rendhagyó előadás-sorozat célja, írják a közleményükben, hogy a színházkedvelő, a már operarajongó vagy még operafélő és a szórakozni vágyó néző számára is egyedülálló élményt nyújtson. Az alkalmakon a karmester-zeneszerző Dinyés Dániel vezeti be a nézőket a zene rejtelmeibe, míg az operai próbafolyamatba Göttinger Pál rendező enged betekintést.

A Delta Produkció sorozata a tavalyi évadban már két helyszínen, két különböző sorozattal várta a közönséget. A 2023/24-es évadban is folytatódik az együttműködés a Magyar Zene Házával, ahol szeptembertől Puccini Bohémélet című klasszikusát szedi ízekre a csapat. A Dinyés–Göttinger duó jól ismeri a művet, hiszen közösen is színpadra állították már, adta magát, hogy beavató formájában is megismertessék a közönséggel az egyik leghíresebb olasz operát.

Veled is megtörténhet

A Bohémélet ugyanolyan könnyen elemezhető, mint egy Mozart-opera. A jól hallgatható felszín alatt elképesztő mélységben zajlanak a drámák. Mindegyik szereplője egytől egyig élő karakter, a hétköznapi embereket látjuk a színpadon, ami miatt nagyon könnyű rádöbbenni, hogy ez velünk is megtörténhet, akár meg is történt már. A köznapiságában rejlik a művészi varázsa ennek a műnek. Puccini ráadásul a világ legjobb dramaturgja volt, aki mindent tudott a színházi szakmáról. Tudta, mikor kell megríkatni és mikor megnevettetni a nézőt, de azt is, hogy mennyi időt vesz igénybe egy díszletelem betolása. Saját munkáját mindig a cselekménynek rendelte alá

– mondja Dinyés Dániel, aki Göttinger Pállal és a meghívott operaénekesekkel együtt nyolc részen keresztül mutatja be a művet ősztől. A Bohémélet elsőrangú színdarab is, amely sok együttes jelenetet, alkalmanként négy-öt közreműködő operaénekest ígér, így a szokásos improvizációs jelenlét még bátrabb formájában mutatkozhat meg.

A néző közbeszól

Az Operabeavató idén is készül újdonsággal. A Bohémélet elemzésével párhuzamosan, a 6szín színpadán indul el A néző közbeszól című sorozat. A csapat különleges vállalása, hogy a közönség segítségével hozzon létre egy új magyar operát.

Tízévnyi remekműelemzés után úgy döntöttünk, elintézzük a nézőknek, hogy létrehozhassanak egyet ők is. Munkamódszerünk ugyanaz lesz – jelenetek zenei és színpadi elemzése –, de hogy mi a tárgya mindennek, azt a közönség segítségével és közreműködésével, alkalomról alkalomra találjuk majd ki. A végére, kilenc hónap alatt megszületik egy új mű. Mindent fordítva csinálunk majd, tehát részről részre írjuk a művet, amit az énekesek is menet közben tanulnak majd meg. Szerintünk az opera egy élő, ruganyos, játékos műfaj, nem muzeális. A szemünk láttára is létrejöhet

– mondja Göttinger Pál, aki a nézők által is diktált jelenetek kitalálásáért és a közönség előtti rendelkezőpróbák megtartásáért felel. Dinyés Dániel írja a zenét, A néző közbeszól című sorozatban pedig csatlakozik a csapathoz Závada Péter költő, drámaíró is, aki a librettót hozza létre. A néző közbeszól című sorozat állandó közreműködői Bordás Barbara, Erdős Attila és Kolonits Klára operaénekesek. Ők a Magyar Zene Házában látható Bohémélet-sorozatban is fellépnek majd, többek között Horák Renáta, Horváth István, Kiss András, Kovácsházi István, Máthé Beáta, Pataki Bence, Sándor Csaba, Szélpál Szilveszter és Tötös Roland társaságában.

A néző közbeszól című sorozat 2023. október 2-ától a 6színben, míg a Bohémélet egész évadon át tartó elemzése szeptember 26-ától a Magyar Zene Házában látható. Az előző évad sikere, a Magyar Zene Házával koprodukcióban létrejött Bánk bán-sorozat egyes részei az eSzínházzal kötött együttműködésnek köszönhetően egyedülálló minőségben, online is láthatók és egész évben elérhetők maradnak.