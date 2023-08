Ősszel indul a Báthory Gábor és Bethlen Gábor erdélyi fejedelmekről szóló Tündérkert című történelmi kalandfilm a Duna Televízióban. A 2,15 milliárd forintnyi állami támogatással készült film első trailere is megérkezett, ami már látható a Duna tévén is.

A Nemzeti Filmintézet még tavaly jelentette be, hogy Móricz Zsigmond Tündérkert című regényéből nyolcrészes történelmi thrillersorozat készül 2,149 milliárd forintos támogatással. A történet Báthory Gábor és Bethlen Gábor erdélyi fejedelmekről szól. A Bethlen Gábort alakító Bokor Barnával tavaly nyáron készítettünk interjút.

„Báthory falta a nőket, ebből a szempontból olyan volt, ahogyan a rocksztárokat képzeljük” – vélekedett az Index arútluK podcastjában a Báthory Gábort alakíró Katona Péter Dániel. De először nem ezért örült, amikor felmerült, hogy ő játszhatja el Báthoryt, hanem mert élete legjobb forgatókönyvét olvasta.