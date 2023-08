Már a pótfelvételit is megtartották az ősztől induló a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskolán, ahol három szakon kezdődik képzés: lovasakrobata, cirkuszi táncos és bohóc.

Magyarország világviszonylatban is elismert cirkuszművészettel bír, a Fővárosi Nagycirkusz Európa vezető cirkuszművészeti központja. Az artistaképző intézet a kontinens egyik legjobb szakmai képzőhelye, s ha valamiben ennyire jók vagyunk, ha az élen járunk, elengedhetetlen, hogy főiskolai, egyetemi szinten is megteremtsük az oktatás feltételeit

– mondja Fekete Péter a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója, aki a központ építését már 2015-től miniszteri biztosként felügyelte, 2018-tól kezdve pedig négy éven át államtitkárként is a kultúrával foglalkozott az Emberi Erőforrások Minisztériumában. Majd azt is hozzáteszi, hogy nem is olyan régen még együtt emlegették a magyar előadóművészeti képzéseket: A Színművészeti, A Balettintézet, A Zeneakadémia, Az Artistaképző Intézet.

Mindezt azért idézi fel, mert ezzel hangsúlyozza, miért tartja fontosnak, hogy a cirkuszművészet végre felsőfokú képzést kap Magyarországon.

Bohóc, lovasakrobata, cirkuszi táncos

2023. augusztus 16-án már a pótfelvételit is megtartották – bár, mivel művészeti ágról van szó, egyedi elbírálás alapján szeptemberig még folyamatosan lehet jelentkezni –, ősztől pedig a Budapest Kortárstánc Főiskola művészeti és képzési bázisára építve megnyitja kapuit a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola, ahol a bolognai képzési struktúrába illesztve három év alatt három fő képzési területen szerezhető diploma:

lovasakrobata

bohóc

cirkuszi táncos.

Fekete Péter, aki eredetileg maga is cirkuszművészeti szakember, 1987-ben a Zauberschule München képzési keretei között szerzett előadóművész (bűvész) diplomát, azt is mondja, hogy azért ez a három szak, vagy ahogyan nevezik, zsáner indítása mellett döntöttek, mert

Mert ezekre van a leginkább szükség! E szakok elvégzését követően azonnal biztos, jól fizető állásokat találnak a fiatalok.

Ösztöndíj és diploma

Terveik szerint a főiskola a képzési irányokon 12-12 fővel indulna. Ami már most biztos, jelentős a külföldi érdeklődés, de fenntartanak helyeket a magyar jelentkezőknek is. Fekete Péter a cirkuszművészet felsőfokú képzésének szükségességét ebben látja:

A bohócművész egy különleges színész. A világ legjobban fizetett és legkeresettebb cirkuszi zsánere. Nonverbális műfaj, a színjátszás területéről mi a magyar nyelvünkkel nem, vagy csak nehezen tudunk világhírre törni, ellentétben a nonverbális bohócművész műfajjal. Remek tanáraink vannak, és a világ leghíresebb bohócait tudjuk vendégtanárnak meghívni.

A cirkuszi táncos a főiskola korábbi, kortárstáncos képzésének tradícióihoz is jól illeszkedik. A cirkuszi táncosokat keresik az egész világon, a Fővárosi Nagycirkusz tánckara most kapott három külföldi felkérést neves nemzetközi fesztiválok megnyitására, gáláira, de akár komplett szezonokra is szerződtetnék táncosainkat. A tánc nagyon népszerű mozgásforma, több tízezer fiatal táncol Magyarországon.

Hasonló a helyzet a lovasakrobatikával is. A magyar lovas kultúra komoly tradíciókkal rendelkezik Magyarországon, nemzeti örökségünk szerves része. A lovak szeretete zsigereinkben van, hagyományainkban gyökerezik. A felsőfokú oktatás során megismerhető a felelős állattartás, a lóval való együttélés szabályai. Emellett olyan lovasakrobata számokat tudunk közösen kialakítani a Fővárosi Nagycirkuszban, amelyek a világ legnagyobb cirkuszaiban is keresett produkciók lehetnek.

A Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola több intézménnyel és képzési hellyel együttműködik. Ilyen a Fővárosi Nagycirkusz Művésztelepe, lovardája és cinkotai telephelye; a Magyar Állatorvostudományi Egyetem hippologia tanszaka; Kassai Völgy – Kassai Lovasíjász Iskola – Kaposfő; Xenophon Lovas Klub – Dallos Gyula Lovasiskolája; Lovas színházi színterek.

A képzést támogató SOROPTIMIST Alapítvány elnökségi döntése értelmében három ukrán hallgató tandíját fedezik, de több ösztöndíjat is létrehoztak (rektori, Fővárosi Nagycirkusz, Nemzeti Cirkuszművészeti Központ, Nemzeti felsőoktatási), valamint a képzés, hasonlóan más felsőoktatási intézményhez, diákhitellel is fizethető.

Fekete Péter a közigazgatási teendőt követően már csak a cirkuszművészetre fókuszál. Azt mondja, hogy „a mi felelősségünk, hogy kineveljük a jövő cirkuszművészeti vezetőit, akik a magas szintű gyakorlati tudás mellett eligazodnak a törvények, jogszabályok világában, akik egyetemi végzettséggel rendelkező, tudományos munkát is végezni tudó szakemberekké válnak, akik képesek lesznek 20-30 év múlva, a majdani világra reflektálva, önállóan tovább fejleszteni, újítani ezt a csodálatos művészeti ágat, a cirkuszt.″

(Borítókép: Bohócok / Fotó: Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola)