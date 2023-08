Meghalt a Dallas című sorozat megalkotója

Jacobs vasárnap hunyt el a burbanki Providence Saint Joseph Medical Centerben – írja a The Hollywood Reporter. A producer az elmúlt években Alzheimer-kórral küzdött, fertőzések szövődményei miatt hunyt el.

A Dallas eredeti formájában 14 évadon élt meg, 1978 áprilisában ötrészes minisorozatként indult. A Magyarországon is rendkívüli népszerűségnek örvendő sorozatot 1991 májusában fejezték be az Egyesült Államokban. A sorozat előzménysorozata, a Knots Landing 1979 decemberében debütált.

Az alkotó a New York-i Hunter College-ban művészettörténetből szerzett mesterdiplomát, majd állandó munkát kapott a The Book of Knowledgenál, ahol életrajzokat írt. A Viking Press 1968-ban adta ki első könyvét, a Master Painters of the Renaissance címűt.

Jacobs a sorozat készítése során végig a produkció kreatív tanácsadója maradt.