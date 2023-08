Kihirdették a 2024-es STRAND Fesztivál időpontjait

Vasárnap hajnalban véget ért a 11. Strand Fesztivál, ahol hetvenezer fesztiválozó búcsúztatta együtt a nyarat, a rajongóknak azonban nem kell szomorkodniuk, a szervezők ugyanis már most kihirdették a jövő évi dátumot.

Több napnyi tombolás után véget ért a Strand Fesztivál, ahol idén a hatalmas koncertkínálat mellett a cirkusz világa kapott főszerepet: a koncertek között a Fővárosi Nagycirkusz és Kiss V. Balázs bűvész világszámokat hoztak a színpadokra, míg a fesztivál területén a Karzat Színház és a Vándorvurstli, a Piros Orr Alapítvány bohócai, a Rippel Fivérek és számos zsonglőriskola várta a vendégeket.

A legnagyobb koncerteknek a MOL Nagyszínpad és a Foodora Nagyszínpadok adtak otthont, a csütörtöki teltházas napon előbbin lépett fel Azahriah, Krúbi, és Dzsúdló, pénteken pedig itt adott zseniális koncertet a Carson Coma, de a Halott Pénz, a záró napon pedig a Bagossy Brothers Company és Majka is tiszteletüket tették.

A Strandon épült fel továbbá a Magyar Honvédség közreműködésével üzemelő 25 méter magas torony is, a STRAND Csúszda, ahonnan egy 200 méteres pályán csúszhattak végig a legbátrabbak a közönség feje felett. Mint arról az Index is beszámolt, az utolsó napon Marics Peti és Valkusz Milán is vállalkoztak a feladatra és 10 szerencsés nyertessel együtt suhantak át a fesztivál két legnagyobb színpada előtt.

Mindezek mellett pedig az UNICEF programjához is csatlakozott a fesztivál, minek keretein belül a Halott Pénz, T. Danny, a Bagossy Brothers Company, Columbo és Lil Frakk köreműködésével hívták fel a figyelmet az iskolai bántalmazás, azaz a "bullying" jelenségének fontosságára és súlyosságára, mely akárcsak a fesztivál, ugyancsak hatalmas sikert aratott.

A Strand Fesztivált 2024-ben augusztus 22-24-e között rendezik meg, a belépőjegyek értékesítését pedig már szeptemberben megkezdik.