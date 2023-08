Mérföldkőhöz ért Dzsúdló karrierje

Minden eddiginél nagyobb szabású koncerttel készül Dzsúdló december 29-én az Arénában. A fiatal énekes legújabb show-ján a szeptemberben érkező harmadik nagylemezéről is hallhatunk szerzeményeket.

Dzsúdló 2023-ban már végigkoncertezte a legnagyobb magyar fesztiválokat – megfordulva a Sziget Fesztivál Nagyszínpadán is, ahol Azahriah-t is vendégül látta – és két alkalommal is megtöltötte a Budapest Parkot.

Az énekes harmadik stúdióalbuma, a KINCUGI szeptember 12-én érkezik, melyről a megjelenés előtti utolsó kislemez, a KERINGŐ a napokban került a nyilvánosság elé.

Dzsúdló az év végi koncert keretében első alkalommal lép majd fel az Arénában, ami jelentős mérföldkő minden magyar zenész pályafutásában.

Az elővételes jegyek a koncertre szeptember 6-án, 10 órától kaphatók a Broadway oldalán.