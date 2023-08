Idén is megrendezik az eSzínház Fesztivált. A streamingalapú előadásokra fókuszáló kulturális esemény 2023. szeptember 22. és október elseje között 13 produkciót vonultat fel, emellett online közönségtalálkozókra és szakmai beszélgetésekre invitálja az érdeklődőket. A fesztivál apropóján a szervezést lebonyolító Alapítvány a Magyar Színházakért vezetőjével, Légrádi Gergellyel beszélgettünk arról, hogy most, 2023-ban mekkora jelentőséggel bír a streamingszínház.

A színházra alapvetően úgy tekint az ember, mint élő, lélegző alkotói térre, amely a személyes jelenléttel ad feledhetetlen élményt. Mennyiben változik ez, ha a személyes jelenlétet online közvetítésre cseréljük? A Covid időszakában már láthattunk erre példát, de a világjárvány végével nem szűnt meg a streamingszínház.

Fotó: eSzínház Fesztivál

Már nem színház, de még nem film

Az eSzínház Fesztivál harmadik alkalommal gyűjti össze a színházi élet kiemelkedő alkotásait, hogy tér- és időbeli korlátozások nélkül mutathassák be őket a színházkedvelő közönségnek szerte a világban. Légrádi Gergely, a fesztivált szervező alapítvány és az eSzínház vezetője szerint a streaming új lehetőségeket nyit meg. Kérdésünkre elmondta:

Egy jól előkészített és kreatív online streamnél a néző már nem egy szokványos színházi előadást lát. Egyrészről a néző egy online produkció esetében úgy érezheti, hogy nem is az első sorban ül, hanem fenn van a színpadon, szinte részese a történéseknek. Másrészről egy streamelt felvételnél olyan helyeket, tereket, nézőpontokat lehet megmutatni, amely egy élő színházi előadás esetében szóba sem jöhet. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy egy igazán jól működő online produkció esetén egy műfajiság jön létre, a történetmesélés és -bemutatás olyan új formája, ami már nem színház, de még nem film. Végezetül az is hozzátesz az élményhez, hogy egy stream esetében a néző maga választja meg, hogy egy hosszú időablakban mikor és hol tekinti meg az előadást, sőt, ennek során meg is állíthatja a lejátszást, vissza is nézheti kedvenc jelenetét.

Az alapítvány vezetője azt is elmondta, hogy nem csak úgy kell tekinteni ezekre a darabokra, mint klasszikus színházi térből a streaming világába átemelt előadásokra – sokszor egy-egy alkotás már kimondottan ilyen alapkoncepcióval születik. Ilyen a Katona József Színház Találkozás című előadása vagy a Radnóti Miklós Színház Szabad lebegés című produkciója. Légrádi Gergely szerint

az online streamek hozzájárulnak a színháznézési és -látogatási szokások megváltozásához. Számos színházi partnerünk számolt be például arról, hogy miután vetítettük valamelyik darabjukat, újra megnőtt az érdeklődés az élő előadásukra is. Azaz nem történt más, mint hogy az online stream után azt mondták a nézők, ezt a darabot élőben is meg szeretném nézni. Mindemellett az eSzínház programot is kidolgoz annak érdekében, hogy egyre több online nézőt – akik sok esetben más generációhoz tartoznak – »vigyen« vissza az élő színházba, így segítve a színházakat és társulatokat.

Hozzátette, hogy a stream iránti igény egyértelműen látszik. Van egy nézői réteg, amely az elmúlt években folyamatosan, „organikusan” növekszik, és kimondottan szereti, keresi ezt a műfajt. Azt látják, hogy évről évre nő a nézők száma, másrészt egyre minőségibbek az online produkciók. Emellett igyekeznek a fiatalabb generációkat is megszólaltatni, és adni egyfajta „aha-élményt”.

Az eSzínház Fesztivál idén két célt is kitűzött maga elé: az egyik, hogy ezt a művészeti közeget felhasználva és továbbnövelve az érdeklődők számát, értékes és különleges előadásokat mutathassanak meg. A másik, hogy újabb értékes előadások megvalósítására bátorítsa a színházakat, ezért a fesztivál a bevétel jelentős részét a társulatoknak adja, támogatva a munkájukat.

Az Alapítvány a Magyar Színházakért és az eSzínház harmadszor rendezi meg az eseményt. Légrádi Gergely elmondása szerint két éve született meg az ötlet, hogy elindítsák a kezdeményezést.

2021 tavaszán, látva, hogy milyen érdeklődésre tart számot a stream, és megértve azt, hogy a pandémiával érintett évadok miatt hány színház és társulat nem tudta megfelelően megmutatni produkcióit az érdeklődőknek, szinte magától értetődő volt, hogy egy ilyen fesztivál megszervezése dolgunk és kötelességünk, különösen, hogy az eSzínház mint platform létezése és üzemeltetése ennek tökéletes hátteret tud biztosítani. Nem lebecsülendő, hogy jelentős és kérdőjelek nélküli támogatást kaptunk a színházcsinálóktól, igazán örültek, hogy ennek részesei lehettek és lehetnek

– mondta az alapítvány vezetője. További céljaik is vannak a fesztivállal, de most a soron következő akadályokat és kihívásokat szeretnék leküzdeni:

Elsősorban mindig a következő hídon szeretnék jól átmenni, így most az a cél lebeg előttünk, hogy a szeptember 22. és október 1-je között zajló fesztivál sikeres és nézett legyen, gazdára találjanak a zsűri szakmai díjai, a közönségdíj és a különdíjak, értékesek legyenek a fesztivált kísérő ingyenesen megtekinthető szakmai beszélgetések, és a sor még bőven folytatható. Aztán, ha jól végezzük a dolgunkat, bízunk benne, hogy fenntartható fejlődés mellett növekedni tud az online térben a minőségikultúra-fogyasztás. Célunk ugyanis, hogy egyre hangsúlyosabb teret kapjanak az interneten és a közösségi médiában a magasabb kulturális értéket képviselő tartalmak, miközben az eSzínház érdemben tudja támogatni a színházak és társulatok mindennapi munkáját, művészeti tevékenységét.

Egyre több, egyre nagyobb

Most ősszel, 2023. szeptember 22. és október elseje közt 13 produkció lesz látható, köztük magyarországi és határon túli előadások. Légrádi Gergely elmondta, hogy a növekvő siker ellenére továbbra is akadnak olyan művészek, akik a „lábon járó nézőkre fókuszálnak”, de szerinte ezzel nincs semmi baj.

Természetesen vannak olyanok, akik nem hisznek benne, akik ódzkodnak az online tértől, és ez így teljesen rendben is van. Különbözőek vagyunk, más-más értékeket és célokat tartunk szem előtt

– mondta az alapítvány vezetője.

Ennek ellenére azt tapasztalják, hogy egyre kevesebb az ilyen alkotó. A művészek látják a kihívást és a lehetőséget a hibrid formában és az új közegben, ami különleges lehetőségeket tud nyújtani. Idei fesztiváljukon olyan színházak társulatai lesznek jelen, mint a Madách, a budapesti Katona József, a Radnóti, a TÁP vagy a Szegedi Nemzeti Színház.

A legjobb előadásokat és alakításokat szakmai zsűri díjazza, amellyel pénzjutalom is jár. A szakmai zsűri tagja lesz Für Anikó színművész, Lőkös Ildikó dramaturg, Komáromi György színházmenedzser, Widder Kristóf színész-rendező és Légrádi Gergely, az eSzínház vezetője. A szakmai mellett közönségdíj is lesz, ezért a nézőket is arra biztatják, hogy a lehető legtöbb előadást nézzék meg, és adják le bátran a voksaikat. Az online, streaming formában megtekinthető darabokon kívül közönségtalálkozón és ingyenes szakmai beszélgetéseken is részt vehetnek az érdeklődők.