Valós emberek inspirálták az HBO sikersorozatát

A Tűz és düh című Trump-könyvet jegyző Michael Wolff legújabb kötete az ausztrál–amerikai Rupert Murdochról és az általa alapított Fox Newsról szól. A mű a The Fall: The End of Fox News and the Murdoch Dynasty (A bukás: A Fox News és a Murdoch-dinasztia vége) címet viseli – írja a The Guardian.

Évek óta mesélem Rupert Murdoch és a Fox News óriási hatalmának történetét. Ez az erő most a természetes végéhez ér, és a The Fall a történet záró felvonását beszéli el

– fogalmazott a szerző a könyvbemutatón. A kiadó szóvivője, Henry Holt azt mondta: Wolff új könyvéhez „a Murdoch-szervezetben dolgozó” emberekkel készített interjúkat, akik közül sokan közvetlenül ismerik Rupert Murdochot és családját.

A kötet szeptember 26-én jelenik meg az Egyesült Államokban.

Az előzetes ígéretek szerint olyan témákra is kitér benne Wolff, mint hogy miként csatázott Donald Trump a Foxszal, megvilágítja – a nemrégiben Magyarországon járt – Tucker Carlson kirúgásának körülményeit, és az olvasók részleteket tudhatnak meg arról is, hogyan harcoltak a kontroll megszerzéséért a Murdoch család tagjai – olvasható a Könyves Magazin honlapján.

Michael Wolff a Tűz és düh című Trump-könyvvel 2018-ban az eladási listák élére került. A megjelenést követő három hétben 1,7 millió példányt adtak el a kötetből – ebben a printen kívül benne volt az e-könyv és a hangoskönyv is –, Wolff bevétele pedig abban az évben elérte a 13 millió dollárt, ami akkor a leggazdagabb írók közé juttatta.

Családi feszültségek, terápiás elvonulás

Sokak szerint az Utódlás című HBO-sorozatot is nagyrészt a Murdoch család inspirálta. A Vanity Fair felidézi, hogy 2019 áprilisában a The New York Times háromrészes cikkben számolt be Rupert Murdoch örökségéről. A tényfeltáró anyag többek között azt is leleplezte, hogy a médiamágnás csoportterápiás foglalkozásokkal igyekezett enyhíteni a családban kialakult feszültséget Ausztráliában.

Mintegy kilenc hónappal korábban nagyon hasonló jelenet játszódott le az Utódlás első évadában is. Az HBO-dráma hetedik epizódjában a Roy család Új-Mexikóban gyűlt össze egy terápiás foglalkozásra, miután Kendall nem tudta kigolyózni apját, Logant a vállalat éléről. Csakhogy kiderült: az egész összejövetel csupán reklám volt.

Még a Murdochok és a Royok családi felépítése is hasonló. Rupert Murdochnak hat gyermeke van az első három házasságából, köztük egy idősebb lánya, Prudence, aki mindig ki akart maradni a családon belüli hatalmi harcból, amely amúgy Rupert második házasságából származó három gyermekét – Elisabethet, Lachlant és Jamest – felemésztette.

Érdekes párhuzam, hogy Connor, a Roy család legidősebb gyermeke (Alan Ruck) szintén távol tartja magát a családi vállalkozástól, vele ellentétben mindhárom fiatalabb testvére azt gondolja magáról: megfelelő képességekkel rendelkezik, hogy apja örökébe lépve a Waystar Royco vezérigazgatója legyen.

Rupert Murdoch 2017-ben nyugvópontra juttatta a családja körül forgó utódlási kérdéseket, amikor bejelentette, hogy 71,3 milliárd dollár értékű üzlet keretében eladja szórakoztató eszközeinek nagy részét a Disney-nek. Az eladást követően legidősebb fiát, Lachlant a Fox Corp. vezérigazgatójává nevezték ki. Az Utódlás harmadik évadában Logan hasonló forgatókönyv szerint jár el, és felfedi: ahelyett, hogy egyik gyermekét nevezné meg utódjának, bejelenti, hogy a céget a GoJo nevű technológiai óriásvállalatnak tervezi eladni.