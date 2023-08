Tucker Carlson: Biden ugyanazért utálja Magyarországot, mint az oroszokat

Kedd este volt a Mathias Corvinus Collegium által rendezett fesztivál afterje, ahol a fő előadó a Fox Newstól való távozása előtt az Egyesült Államok legnézettebb műsorvezetőjének számító Tucker Swanson McNear Carlson volt.

Carlson előadásának címe: The World according to Tucker Carlson, azaz Tucker Carlson szerint a világ. Az egykori tévés leginkább az Egyesült Államokról, Amerika magyar nagykövetéről, David Pressmanről, az ukrajnai háborúról, illetve általánosan a politikai filozófiájáról értekezett, amely kapcsán érintette, hogy szerinte az Egyesült Államok miért fog elbukni, ha nem változtat a politikáján.

A hőség ellenére rengetegen látogattak ki a Millenáris Parkban tartott rendezvényre, többen a fűben helyet foglalva.

A Biden-adminisztráció ugyanazért utálja Magyarországot és Oroszországot

Carlson először arról beszélt, hogy tetszenek neki a magyar ételek, és bár tetszik neki a magyar nyelv is, de sosem fog megtanulni magyarul, és Magyarország véleménye szerint nem egy veszélyes, jobboldali ország, mint azt sokan állítják, sokkal inkább tűnik egy olyan országnak, mint ahol ő is felnőtt.

Első gondolatát arra fűzte fel, hogy büszke az Egyesült Államokra, és sosem kérne elnézést annak hibáiért, viszont szerinte Amerika magyar nagykövete, David Pressman tevékenysége miatt úgy érzi, elnézést kell kérnie.

Nem az a feladat, hogy ide gyere és ráerőltesd a gondolataidat másokra

– fogalmazott, majd hozzátette, véleménye szerint Pressman nem diplomata – annak ellenére, hogy egész karrierje során a diplomáciával foglalkozott –, hanem politikai aktivista, mivel a jó diplomácia megértő és meggyőző.

Annak ellenére, hogy Amerika július 4-i nemzeti ünnepén Pressman a két ország közötti fontos kapcsolatokat emelte ki, Carlson szerint a nagykövet nem az amerikai emberek, hanem egy szűk amerikai érdekcsoport érdekét szolgálta, és szerinte korábban ilyen nem történhetett volna meg az amerikai külpolitikában, emiatt szerinte ki kéne rúgni – ezért a gondolatáért a közönség egy része megtapsolta.

Ezt követő gondolatát arra futtatta ki, hogy a jelenlegi Egyesült Államok és az egykori Szovjetunió lényegében ugyanaz,

akkoriban Lenint, most meg a transzneműséget kell éltetni

– fogalmazott, miközben hozzátette, hogy a szovjetek és a jelenlegi amerikai vezetők is zsarnokok.

Az Egyesült Államok külpolitikája azért is felháborító, mert szerinte Magyarország nem próbálja ráerőltetni másokra a nézeteit, nem fog emiatt háborút indítani, majd hozzátette: „Erdély még biztonságban van, Romániának nem kell aggódnia!” – mondta nevetve.

Ezután az Egyesült Államok bukását vizionálta, amiért az csak „rossz terméket” próbál kínálni másoknak. Ha ez szerinte nem változik, akkor az a birodalom bukását hozhatja, pedig szerinte az Egyesült Államok sok mindent tudna még a világnak nyújtani – ki nem mondva, csak implikálva, hogy nézete szerint a Biden-adminisztrációval gondok vannak.

Az egykori műsorvezető szerint a Biden-adminisztráció azért utálja Magyarországot, mert az – ahogyan fogalmazott – „szoftkeresztény”, sőt, azt is hozzátette, hogy Oroszországban és Magyarországban is ugyanazt gyűlölik, a kereszténységet.

„Ebben mi a provokatív?” – tette fel a kérdést, miközben megjegyezte, hogy sajnálja, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát.

Amerikai törésvonalak újratöltve

Ezután az amerikai politikára, de elnagyolva leginkább a társadalomban meghúzódó törésvonalakra tért át. Megismételte, hogy szerinte az Egyesült Államok még sokat tudna nyújtani a világnak, ugyanakkor annak vezetői szerinte már nem tesznek úgy, mintha a társadalomnak ígérnének jólétet.

Ezután az amerikai jobboldali toposzt felhozva arról beszélt, hogy a demokraták és szavazóik gyermektelenek, nem kötnek házasságot, alacsony bérért dolgoznak civil szervezeteknek vagy nagyvállalatoknak, kis lakásokban élnek olyan városokban, ahol magas a bűnözési ráta.

Lélektelen városok, ahol bevándorlók szállítják házhoz az ételt, miközben a szemed a képernyőre tapad. Ez úgy hangzik inkább, mint egy börtön

– fogalmazott Carlson, aki később már nem a börtönélethez hasonlította ezt az életvitelt, hanem a rabszolgasághoz. A koronavírus-járvány alatti maszkhordást és a kötelező elzárkózást az egyén szabadsága elleni kontrollnak állította be a műsorvezető. Szerinte a városlakók nem gondolkodnak, nem is engedik meg nekik azt, hanem elfogadják azt a világot, amit a vezetőik teremtettek.

A következő dolog, amit észreveszel, hogy még mindig Covid-maszkot hordasz három év után is, miközben semmi értelme.

Ennek alternatívájaként a vidéki életet ajánlotta, ahol az emberek hallják a madarakat, csend van, és napi kapcsolatuk van a környezet mellett más emberekkel is. Elmondta, hogy már ő is ilyen helyen él, ahol először zavarta, hogy az emberek megakasztják a napi teendői közben, hogy róla vagy a kutyáiról érdeklődjenek, de később rájött, hogy valójában ez az igazi élet, nem az üzenetekre és az e-mailekre való válaszolgatások.

Oroszország győz az ukrajnai háborúban

Ugyan nem említette, hogy a városlakókként a demokratákra és szavazóikra utal – ahogy a műsoraiban gyakran anti-estabilisment húrokat pengető tévés fogalmazott, ez a „program”, aminek szerinte sajnos republikánusok is tagjai –, de fentebbi gondolatát arra futtatta ki, hogy őket is megvezetik, többek között az ukrajnai háború kapcsán is.

Ő azt tapasztalja, hogy az amerikaiak úgy vélik, már nagyon közel van Ukrajna a győzelemhez, miközben szerinte ez egyszerűen hazugság. Megjegyezte, lehet valakinek drukkolni, és sajnálja, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, de szerinte tény, hogy Oroszországban százmillióval többen élnek, és szerinte sokkal több a hadiiparának a kapacitása is, emiatt szerinte viszont egyértelmű, hogy ki az erősebb, és egy elhúzódó konfliktusban mindig az erősebb győz, Arról azonban nem beszélt, hogy az oroszok már régóta ellátási, utánpótlási gondokkal küszködnek, és a létszámfölényük ellenére jelenleg épp védekezésre szorulnak.

Szerinte az amerikai társadalmat megvezették, mert sokan gondolják azt, hogy Ukrajna közel áll a győzelemhez, miközben szerinte az amerikaiak többsége nem keres rá a Wikipédián az orosz lélekszámra. Véleménye szerint ez a propaganda miatt van így, és elsősorban a béke vagy egy reális cél lenne fontos Ukrajnának.

Itt hozzátette: akikkel Magyarországon beszélgetett, azok szerint mindenki oroszellenes, és szerinte ők kétkedve fogadták, amiért az amerikaiak Ukrajna sikerét várják

– az oroszellenesség kapcsán az előadás egy korábbi pontján megemlítette Orbán Viktor miniszterelnököt, akit szerinte a szovjet időkben rendőrök gumibotokkal vertek meg.

Beszélgetése zárásaként azt hangsúlyozta, hogy számít, kik irányítanak egy országot. Szerinte ha bölcs vezetők vannak, akiknek pontos céljaik és reális nézeteik vannak, azok sikerre fogják vinni azt, de amennyiben ez nem így van, akkor az országra pusztulás vár – és itt egy pillanatra visszautalt az előadása elején a Biden-adminisztrációról mondottakra.

A NATO felbomolhat

Közel negyvenperces előadása után Orbán Balázs, a rendezvényt tető alá hozó MCC kuratóriumi elnöke, egyben Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója kérdezte. Orbán inkább személyesebb kérdéseket intézett Carlsonhoz: milyen jelenleg az élete, miután elbocsátották a Foxtól; a helyszínen jelenlévő MCC-s diákok miatt azt kérdezte, hogy mit ajánlana a fiataloknak; hogyan lehet élni a mai online világban; és hogy mit tanácsolna fiatalkori önmagának.

Orbán szerint Carlson érdekes előadást adott, és rögtön megkérdezte tőle, gondolkodott-e már, hogy politikusnak áll.

Én? Valaki rögtön lelőne! (nevet) Nem hiszem

– válaszolta mosolyogva a jelenleg X, leánykori néven Twitteren működő egykori műsorvezető.

A többi kérdés kapcsán kifejtette, hogy az élete nem sokat változott, hiszen továbbra is ugyanazokkal dolgozik, és még továbbra is boldog házasságban él, sőt, még örült is menesztésének, mert szerinte ha egy férfi sikeres, azt hiszi, bármit megtehet – a beszélgetés végén később azt is ajánlotta fiatalkori önmagának, hogy ne legyen olyan arrogáns.

A beszélgetés egy pontján Carlson a NATO felbomlásáról kezdett értekezni. Szerinte annak húzóereje az Egyesült Államok, ugyanakkor szerinte Biden robbantotta fel a Németország és Oroszország között húzódó Északi Áramlat 2 gázvezetéket, amivel a német energiaellátást veszélyeztette.

Carlson szerint ezzel lényegében Amerika megtámadta Németországot, ami tétlenül nézte mindezt,

mivel nem képesek magukért kiállni – noha azt nem tette hozzá, jelenleg még pontosan nem tudjuk, hogy ki is felelős a robbantásért.

A gondolatát végül arra futtatta ki, hogy szerinte a németek egyszer fel fognak ébredni, aminek következményei lesznek, emiatt a NATO nem maradhat fenn, bár hozzátette, hogy nagyon reméli, téved.

Emellett a beszélgetés egy pontján arról beszélt, hogy szerinte a magyar demokrácia és közélet sokkal egészségesebb, mint az amerikai, mivel itt senki nem próbálja lelőni a másikat, sőt, hozzátette, hogy az Orbán-kormány azért inspiráló sok amerikai számára, mert szerintük moderált, nem próbálja színes forradalmakkal más országokra ráerőltetni a nézetét. Itt felelevenítette, hogy amerikai liberális és moderáltakból álló politikai think tankek segíthették a magyar ellenzék 2022-es kampányát, ami szerinte súlyos beavatkozás volt a választásokba.

Legnézettebb amerikai műsorvezetőből jobboldali twitterező

Carlsont még év elején bocsátották el a Fox Newstól, miután a jobboldali hírcsatorna ellen pert indított a Dominion Voting System választási szoftvert fejlesztő cég, amiért a legnézettebb műsorvezetőik műsorában gyakran teret engedtek azoknak az álhíreknek, miszerint a Dominion rendszerei a Donald Trumpra adott szavazatokat Joe Bidenre adott voksokra módosította.

A műsorvezető annak ellenére adott teret mindezen állításoknak, hogy a Fox News ellen indított perben több olyan üzenet is napvilágra került, amely szerint Carlson és a csatorna más prominens arcai sem hitték el a többek között Rudy Guilliani által terjesztett állításokat – sőt, Carlson egy üzenetben azt írta, szenvedélyesen gyűlöli Trumpot.

Carlson a Fox Newstól való távozása óta az X-en, leánykori nevén a Twitteren tart hetente jelentkező műsorokat.

A paleokonzervatív exműsorvezető nem először ad elő Magyarországon: a 2021-ben Esztergomban megtartott első MCC Feszten is ott volt, de az Alapjogokért Központ által rendezett CPAC Hungaryn is bejelentkezett egy rövid videóüzenet erejéig, ahol a frissen munkát vesztett Carlson sajnálkozását fejezte ki, amiért nem tud részt venni személyesen, azonban ha időközben kirúgnák, részt venne rajta.

(Borítókép: Tucker Carlson az MCC Feszten 2023. augusztus 22-én Budapesten. Fotó: Papajcsik Péter / Index)