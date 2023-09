Világszerte keresik a Beatles több mint 50 éve eltűnt gitárját

Paul McCartney, a Beatles egykori tagja 1961-ben vásárolt egy Höfner basszusgitárt 38 dollárért Hamburgban, Németországban, de az nyolc évvel később eltűnt. McCartney ezen a basszusgitáron játszotta az olyan ikonikus slágereket, mint a Love Me Do vagy a She Loves You.

Most kiterjedt keresés indult a gitár felkutatására, Nick Wass két újságíróval közösen vezeti a „nyomozást” – írja a BBC.

Wass a BBC-nek elmondta, hogy McCartney egy nemrégiben folytatott beszélgetés alkalmával a gitárról kérdezte őt, és így kezdődött meg a keresés.

Nem tudni, mi történt a hangszerrel, amelyet feltehetően azután tettek el, hogy a Beatles 1969-ben befejezte a Get Back című film forgatását. (…) Nem világos, hol tárolták, és hogy ki lehetett ott

– mondta.

John Lennon ellopott gitárja 2,4 millió dollárért kelt el, amikor fél évszázaddal később újra felbukkant, Kurt Cobain akusztikus gitárja pedig 6 millió dollár ért valakinek.

McCartney korszakalkotó basszusgitárja valószínűleg mindkettőt felülmúlná, de a „nyomozó csapat” hangsúlyozta, hogy keresésüknek nincs kereskedelmi motivációja.

Jó lenne, ha egy nap kiállítanák, (…) de végső soron csak azért csináljuk ezt, hogy Paul visszakaphassa a gitárját

– mondták.

Hogyan lehet felismerni McCartney basszusgitárját?

Van néhány árulkodó jel, amire minden amatőr nyomozónak figyelnie kell, ha megpróbálja azonosítani a basszusgitárt.

Az egyik árulkodó jel a Höfner-logó, amely az eredeti modell fejlécén függőlegesen van felírva, de a McCartney által játszott későbbi verziókon vízszintesen állt.

A hiányzó basszusgitár ráadásul nagyon másképp nézett ki, amikor utoljára látták, mint a régebbi képeken, mert a turnézás után fel kellett újítani. A basszusgitár sötétebb festést kapott, eltávolították a gyöngyházszínű koptatót, és a két hangszedőt egyetlen fekete fadarabba szerelték.