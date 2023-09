Libafesztivált rendeznek Kiskunfélegyházán

Kovács-Csonka Szilvia, a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Művelődési Központ igazgatója a programokat sorolva elmondta: a fesztivál megnyitóját szeptember 8-án tartják, majd Fonódások címmel Bene Ágostonné kosárfonó népi iparművész és tanítványa, Tarjányi Tamás munkáiból népművészeti kiállítás nyílik.

A Ki mit tud sütni-főzni a libából? elnevezésű megmérettetésen a versenyzők sültek, pörköltek, levesek, illetve egytálételek kategóriában nevezhetnek, és ezúttal is kiválasztják a legszebb szakácsnét.

A libafesztivál keretében idén is megrendezik a Kunsági Néptánctalálkozót szeptember 9-én. Ezúttal tizenegy néptáncegyüttes mutatkozik be a városháza előtt felállított nagyszínpadon, a helyiek mellett kecskeméti, újvidéki, tatai, üllési, szegedi, ceglédi, csongrádi, kiskunmajsai és lakiteleki együttesek.

A kilencedik találkozó fellépéseit a táncosok látványos felvonulása előzi meg, amelyet a Bab Társulat kísér.

Az estéket a nagyszínpadon többek között pénteken a Republic, szombaton pedig a Kelemen kabátban koncertje, míg a kisszínpadon pénteken a helyi A Láma Dalai fellépése, szombaton pedig a Don Lázi Swingtet Zenekar és Falusi Mariann előadása színesíti.

A kisgyermekes családokat Móra-udvar – mesekert elnevezéssel Móra Ferenc szellemiségét, korát idéző tematikus programokkal, bábelőadásokkal, játékos vetélkedőkkel várják, de lesznek gyermekkoncertek, kézműves-foglalkozások, játszóházak, fotószínház és fa körhinta is.

Szerveznek továbbá városnéző sétát Móra Ferenc Petőfije címmel, a kézművesek utcájában pedig kirakodóvásárral és bemutatókkal készülnek.

A fesztivál jellegéhez igazodva készülnek baromfitermékek vásárával, a gyermekeknek állatsimogatóval, és a Holló László Képzőművész Kör tagjaival libamaketteket is lehet festeni. Ezúttal is megszervezik a Lúdas Matyi sakk- és futóversenyt, lesz véradás, valamint egészségügyi szűrés és tanácsadás is. Újdonságként pedig virágkötészeti bemutatót és jótékonysági viráglicitet is tartanak.

A programsorozathoz kapcsolódva péntek délelőtt a víziszárnyas-ágazat helyzetéről, állategészségügyi, termelési és piaci kérdéseiről szakmai tanácskozást szerveznek a kiskunfélegyházi városházán.

Kiskunfélegyházán és környékén ma is sokan élnek libatartásból, -hízlalásból vagy -feldolgozásból, így családok százai kötődnek valamilyen módon a libához. Munkájuk és az általuk teremtett érték előtt is tisztelegnek a több mint két évtizede életre hívott gasztronómiai és szórakoztató fesztivállal.

Az igazgató kiemelte: az 1999 óta megrendezett programsorozat, a Kiskunfélegyházi Libafesztivál a közelmúltban bekerült a Bács-Kiskun Vármegyei Értéktárba.