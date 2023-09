Több legendás színész, mások mellett Lázár Kati, Kútvölgyi Erzsébet és Egri Márta is visszautasítja az aranydiplomáját a Színház- és Filmművészeti Egyetemtől, ők ötven évvel ezelőtt Vámos László rendező osztályában végeztek. „Nem vehetünk át aranydiplomát azoknak a kezéből, akik megtagadták egykori tanáraink és tanáraik sorát, Nádasdy Kálmántól Ascher Tamásig. Azt a szakmai nyitottságot és sokszínűséget, amit az átalakítás folyamatában az utolsó pillanatig védeni próbáltunk, és ami számunkra ma is mindennél fontosabb” – olvasható a 444-hez eljuttatott levélben.

Amikor főiskolás volt, az intézmény politikamentesen működött, kizárólag a szakmaiság határozta meg. Minden tanárára – mások mellett Vámos László egykori osztályfőnökére, Fischer Sándor és Montágh Imre beszédtanáraira – úgy emlékszik vissza, mint akik az egész pályáját meghatározták.

Remélem, hogy a jelenlegi SZFE-nek is lesznek ilyen meghatározó tanárai, de amikor a váltás megtörtént, ez szakmailag nem tűnt tökéletesen alátámasztottnak. Nagyszerű színészkollégák tanítanak most is, de nem gondolom, hogy a politikát be kellene vinniük az egyetemre. Ebben biztos vagyok. Teljesen más gondolkodásra kellene tanítaniuk a hallgatókat. A legfontosabbra, hogy megtanulják a szakmát. A hallgatóknak olyan tanárokra van szükségük, akik megérdemlik, hogy átadhassák a tudásukat. Azt ki kell érdemelni. Ez a hozzáállás lehet, hogy egyszer meglesz, de eddig inkább politikaszínű, és nem szakmai volt. A politikát ugyanis tilos bevinni a művészetoktatásba.