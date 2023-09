Vezetőváltás az egyik legfontosabb kulturális intézmény élén

Vashegyi György hat évvel ezelőtt – 2017. november 5-én – vette át a stafétát Fekete Györgytől, 2020-ban aztán újrázni is tudott. Most viszont nem indul, ennek oka egyszerű: az elnöki tisztséget legfeljebb két hároméves cikluson keresztül lehet betölteni.

Elindult tehát a találgatás, hogy ki lesz az utódja. Az Index tudomására jutott hat név, de nagyon úgy tűnik, hogy végül egyetlen jelölt maradt:

Turi Attila építész, aki jelenleg az MMA Egyik alelnöke.

Ennek az az oka, hogy voltak, akik elvállalták, aztán visszaléptek, és akadtak olyanok is, akik eleve visszautasították a felkérést.

Visszalépő jelöltek

Az első, akit megkerestünk, Kucsera Tamás, mert úgy hallottuk, ő is elindul az elnöki posztért. Az MMA korábbi főtitkára elmondta, hogy nyáron, amikor az ajánlásokat és a jelöléseket kellett leadni, őt is jelölte az elnöki és az alelnöki posztra a közgyűlés, amit akkor el is fogadott.

De amikor megtudtam, hogy Turi Attilát és Kiss Jánost is jelölték az elnöki posztra – akiket egyébként én is ajánlottam –, eldöntöttem, a két urat megerősítve a jelöléstől visszalépek. Lemondtam a javukra, mert úgy gondolom, hogy a megkezdett munkát ők ketten vigyék tovább. Tagként és egykori főtitkárként is ismerem a szervezetet, és szívesen segítem a munkájukat. Bár ehhez pozíció sem kell, mert köztestületi tagként ez feladatom és kötelességem

– fogalmazott Kucsera Tamás.

Kiss János, az MMA alelnöke azonban szintén visszalépett a jelöléstől. Az Indexnek a döntését így indokolta:

Nem kívánok elnök lenni, de ha az akadémikusok úgy gondolják, hogy alelnök legyek, azt továbbra is örömmel vállalom. Alelnökként jó feladataim voltak az elmúlt három évben. Például a Magyar Tudományos Akadémiával (MTA) is remekül együttműködtünk. Emellett a Magyar Táncművészeti Egyetemet (MTE) fenntartó kuratórium elnökeként is számos feladatom van, nem akarom cserben hagyni a táncművészetet.

Kucsera Tamás és Kiss János mellett úgy hallottuk, Tóth Péter zeneszerző neve is felvetődött, aki lapunk megkeresésére azt mondta: korábban ő is elfogadta a köztestület jelölését, de augusztus 21-én, amikor beadta a Zeneakadémia rektori posztjára a pályázatát, az MMA jelölését visszamondta.

Nem halmoz pozíciókat

Az MMA közgyűlése az említetteken túl Orosz István grafikusművész, animációsfilm-rendező, író és Rátóti Zoltán színész-rendező elnöki jelölését is elfogadta, ezért őket is megkerestük. Orosz István azt mondta:

A jelölőbizottság megkeresett, de sem az elnöki, sem pedig az alelnöki pozíciót nem vállaltam el. Az én koromban jobb, ha az ember már nem halmoz pozíciókat. Még azon is gondolkodnom kell, hogy az MMA rendes tagságát elfogadjam-e.

Rátóti Zoltán az elnökségért nem indul, az MMA alelnöki posztjára és a rendes tagságra való jelölést viszont elfogadta.

Turi Attilával is beszéltünk, de ő csak annyit mondott, hogy a válasszal megvárja a jelölőbizottság döntését.

Információnk szerint a továbbiakban Vashegyi György – az elődjéhez, Fekete Györgyhöz, illetve Jankovics Marcellhez hasonlóan – tiszteletbeli elnök lehet. Azt is megtudtuk, hogy az MMA közgyűlése szeptember 15-én hallgatja meg a jelölteket.

A Magyar Művészeti Akadémia tisztújító közgyűlését 2023. október 5-én tartják.

„Az MMA elnökét a közgyűlés választja a magyar állampolgárságú akadémikusok közül; őt tisztségben a köztársasági elnök megerősíti. A köztársasági elnök döntéséhez ellenjegyzés nem szükséges. Az elnök megbízatása három évre szól, és legfeljebb egy alkalommal újraválasztható” – olvasható az MMA alapszabályzatában.