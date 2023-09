Ennek a magyar filmnek a nézettségét a Star Wars és az Avatar sem tudta megdönteni

Sohasem látott mértékű piac nyílt meg a világban a digitálisan restaurált filmek, így a magyar filmörökség előtt is, egy nemzetközi fesztivál pedig nemcsak arra jó, hogy a magyar közönségnek moziélményt adjon, hanem arra is, hogy a potenciális nemzetközi ügyfeleket idecsábítsa. Erről is beszélt az Index kulturális rovatának arútluK podcastjában Ráduly György, a 2023. szeptembert 12–17-ig tartó Budapesti Klasszikus Film Maraton fesztiváligazgatója.