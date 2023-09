Huszonkét év telt el az al-Kaida terrorszervezet összehangolt öngyilkos merényletsorozata óta. 2001. szeptember 11-én az American Airlines és az United Airlines járatai becsapódtak a New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba,

az eseményeket kétmilliárd tévénéző követhette egyenes adásban.

Az épületek kigyulladtak, két órán belül összeomlottak. Azt sosem tudjuk meg, hogy a felső emeletekről kizuhanó emberek leestek, vagy végső kétségbeesésükben ugrottak a mélybe.

A terrortámadás az egész világot megrázta, így nem véletlen, hogy a fájdalom és a trauma feldolgozása miatt számtalan festmény, szobor, film, könyv, vers, képregény, színdarab és zene született a témában.

A művészek alkotásai hozzájárultak ahhoz, hogy az emberek továbblépjenek, és visszanyerjék a kontrollt érzelmeik felett. A szeptember 11-i évforduló alkalmából a teljesség igénye nélkül összeszedtük azokat a festményeket és utcai alkotásokat, amelyek a lángba borult tornyokat és környezetét ábrázolják.

Banksy – Street Art

Banksy brit graffitiművész, politikai aktivista és festő (akinek személyazonossága „ismeretlen”) ikertornyokat ábrázoló 2013-ban készült street art alkotása Manhattan Tribeca negyedében található.

A robbanást egy virág szimbolizálja.

Művét közhelyesnek és leegyszerűsítőnek találták utcaművész társai, ám az alkotás a mai napig sok látogatót vonz. Többen leguggolnak a mű elé, hogy fotókat készítsenek róla, mintha csak imádkoznának.

Leokadia Makarska-Cermak – Golden Angels Over Lower Manhattan

A Golden Angels Over Lower Manhattan című alkotás a New Yorkban élő lengyel művész, Leokadia Makarska-Cermak festménye, aki a támadások alatt a Lower Manhattan városnegyedben tartózkodott. A festményt a Szent Anna- és a Szentháromság-templomban tartott megemlékezésen mutatta be 2011. szeptember 11-én.

Keith Mayerson – 9-11

Keith Mayerson a 9-11 című művét 2007-ben festette egy fotó alapján. A művész megemlékezésében ezt írta:

Az apám gyűjtötte a támadásról szóló újságcikkeket, és azt mondta, hogy egy nap képeket kéne festenem erről. Elutasítottam, ám miután évekkel később is rémálmok gyötörtek a történtek miatt, elővettem az egyik lapot, amit tőle kaptam, és egy fotó alapján elkezdtem megfesteni a tragédiát. Ez volt az egyik legnehezebb festmény, amit valaha készítettem.

A rémálmai ezt követően megszűntek. A festmény cikkünk borítóképén látható.

Tedd Stone – Witness

Tedd Stone egy ötemeletes épület legfelső emeletén lakott. 2001. szeptember 11-én fülsiketítő dübörgést hallott, amikor az egyik járat elrepült fölötte. A tetőre rohant, ahonnan rálátott a közeli World Trade Centerre, és lefényképezte a borzalmas látványt. Lencséje keresőjén keresztül látta, amint a 175-ös járat becsapódik a déli toronyba. Szinte az egész napot a tetőn töltötte, fotózta az eseményeket, rajzokat készített. Amikor a tornyok összeomlottak, a por és a hamu leülepedett a tetőn, és az ablakon keresztül beszivárgott az otthonába.

A feje még napokig zsongott a látottaktól, a szörnyű emlékképektől, ezért elkezdett festeni. A World Trade Center hamuját bedörzsölte az akvarellpapírjába, szürkévé változtatva a fehér festéket. Egy 16 darabos sorozatot készített, amelynek címe: Tanú (Witness). Erről ezt mondta:

A Tanú az én elégiám arról, amit láttam azon a napon, amikor a világ megváltozott. Azt mondtam magamnak: egy »dalt« írok azoknak az embereknek, akik meghaltak. És olyan szép dalt fogok írni, amilyet csak tudok.

Sorozatának egyik darabja ezen a linken elérhető.

Bruce Brooks – Tree of Blood

Bruce Brooks amerikai művész 2001-es Tree of Blood című műve is – amely ide kattintva látható – a szeptember 11-i borzalmakra utal. Mint a művésznő maga is elmondta, a bonsai fák iránti érdeklődése miatt már a támadások előtt is dolgozott ezen a alkotáson egy „faorientált” sorozat részeként. A Widewalls beszámolója szerint a támadás után a fő színei vérvörössé és fehérré váltak, a kék szín pedig a sokkal párosuló kavargást szimbolizálja.

Reigl Judit – A Kívül-sorozat egyik darabja

Reigl Judit világhírű magyar festőművész is megörökítette a New York-i ikertornyok pusztulásának pillanatait. Így emlékezett az eseményekre:

Amikor 2001. szeptember 11-én a televízióban megpillantottam a New York-i ikertornyok pusztulásának a képeit, mindenki máshoz hasonlóan engem is szörnyű sokk ért. Ezután következett az újabb döbbenet, amikor a holttestek elkezdtek hullani, hiszen ez engem személyesen érintett. A zuhanó testek látványa pontosan az én képi problémám volt (a hatvanas évek óta), amely a szemem előtt bontakozott ki a képernyőn. Néha a kép mozdulatlanná válása miatt a testek akár emelkedni, akár zuhanni vagy lebegni látszottak egy meghatározatlan térben.

A művész a világsajtót bejáró képekről digitális nagyításokat készített, amelyeket ma a Fonds de dotation Judit Reigl archívuma őriz. A festékfoltos felvételek és az elkészült festmények is azt tanúsítják, hogy közvetlenül ezek hatására gondolta tovább a létnek és halálnak kiszolgáltatott, határtalan térbe kitett, ugyanakkor szabaddá vált, „semmivel szembenéző” ember ábrázolásának kérdését.

Figuratív festményeiről a Kiscelli Múzeumban nyílt tárlat nemrég. A terrortámadásról készített Kívül-sorozatának egyik darabja – amely egy zuhanó testet és a két égő tornyot ábrázolja – az intézmény Szárnyalás – Vol – Flight című kiállításán megtekinthető. A tárlatról ebben a cikkünkben írtunk részletesen.

(Borítókép: Egy nő Keith Mayerson a 9-11 című művét nézi New Yorkban 2015. április 23-án. Fotó: Spencer Platt / Getty Images)