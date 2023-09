Egy évszázadnyi mesét hoz el a Disney Budapestre

Ha a világon meg kéne nevezni három céget, amit az emberiség java biztosan ismer, akkor valószínűleg lenne közte egy kóla márka, egy hamburgerező lánc, valamint az egyik legrégebbi filmstúdió, amely kezdetekben főként rajz- és gyerekfilmekkel foglalatoskodott. A Disney történetének kezdőpontjaként 1923-at szokták emlegetni, amikor megjelent nagy sikerű animációs filmjük, az Alice Csodaországban.

Kétséget kizárólag hiánypótló szerepet töltött be az azóta cégóriássá fejlődő vállat. Alapítójuk a mai napig rekorder a valaha bezsebelt legtöbb Oscar-díjjal – 26 szobrocskát ítéltek oda neki. A cégcsoport ezt a hagyatékot szerette volna megőrizni, ezért évtizedeken át újabb és újabb rajzfilmekkel rukkoltak elő, amelyek közül számos mára klasszikussá vált, ha csak olyanokat említünk, mint az Aladdin, vagy a Dzsungel könyve.

A cég most, századik születésnapján körbeutaztatja a világon azt a műsort, ahol az ikonikus alkotások jeleneteit és dalait idézik fel egy különleges koncert keretein belül. A zenei alapot a Hollywood Sound Orchestra hozza, míg adott országokban kérnek fel szólistákat, hogy adjanak elő a koncerten. Nálunk Mahó Andreát és Kocsi Dénest bízták meg ezzel a feladattal, míg a házigazda szerepét Tripolszky Annának adták.

A mesének, a zenének mindig is óriási szerepe volt az életemben, ráadásul most már a kislányom is nagy Disney rajongó. Nagyon izgalmas együtt dolgozni és alkotni az eredeti Disney csapattal, nem csupán megtiszteltetés, hanem hatalmas kihívás és ugyanakkor kaland is