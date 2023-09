Megjelent az Index tárcakötete azoknak, akik szeretik az Indexet, és azoknak is, akik nem

Ön olvassa az Indexet? Micsoda kérdés, hiszen éppen ezt teszi! Ami azonban fontos: szereti-e az Indexet?

Szinte minden író és újságíró életében akad legalább egy jó aranyköpés. Amikor az ember szavakkal dolgozik, ez óhatatlan. Mégis, az online térben a nemesfémek másképp csillognak, felbukkannak, majd hamar eltűnnek. Persze, nyomuk marad, kereshetők, még akkor is, ha azt hisszük, elsüllyedtek a bitek óceánjában.

Azért, hogy megkönnyítsük a keresést, az Index kiadta csillogó válogatását. A könyv 14 író, külsős munkatársak és vendég alkotók műveiből szemezget. Köztük olyan nevek szerepelnek mint Kiss Noémi, Grecsó Krisztián, Lackfi János, Döme Barbara, Szélesi Sándor, Háy János. A kötet 22 alkotást sorakoztat fel. Van köztük személyes élményekből táplálkozó írás és fiktív történet is. Egyes művek mulattatnak, mások melankóliával töltenek el.

Az Aranyköpések valódi rézből című gyűjteményt az Index a cégcsoport kiadóján keresztül, az Inda Press égisze alatt publikálja. Az előszót Rónai Egon írta, a könyv hátlapján szereplő ajánlás pedig összefoglalja, hogy elsősorban kiknek szól a kötet:

Azoknak, akik szeretik az Indexet, és azoknak is, akik nem szeretik.

Azoknak, akik rendszeresen olvassák az Indexet, és azoknak is, akik csak elvétve.

Azoknak, akik szeretik, ha egy közéleti lapban vannak tárcák, és azoknak is, akiket csak a közélet érdekel.

Azoknak, akik imádják a kortárs irodalmat, és azoknak is, akik csak most barátkoznak vele.

Azoknak, akik online olvasnak már szinte mindent, de néha jólesik kézbe venniük egy nyomtatott könyvet.

És nem utolsósorban azoknak, akik szeretnek nehéz időkben fontos dolgokon elmélkedni.