120 millió dollár lesz egy Picasso-festmény kikiáltási ára

A Sotheby’s szeptember 13-án jelentette be, hogy Pablo Picasso remekműve, az 1932-ben készült Femme a la montre (Karórás nő) című képe novemberi árverésükön 120 millió dollárról indul.

A festményt Emily Fisher Landau tekintélyes gyűjteményének kétnapos árverezésekor bocsátják licitre. Ugyanebből a gyűjteményből Jasper Johns, Willem de Kooning, Mark Rothko és Andy Warhol művei is gazdára találhatnak. A művészetpártoló és gyűjtő tulajdonos, Fisher Landau, a New York-i Whitney Museum of American Art igazgatótanácsának volt tagja, és idén márciusban hunyt el 102 éves korában.

A Sotheby’s közleménye szerint gyűjteményéből 120 darabot árvereznek el ősszel, amelyek összesen több mint 400 millió dollárt hozhatnak. Picasso képe a kollekció jelentős darabja, a becsült végösszeg majdnem negyedét egymaga teheti ki.

Nem csoda, Julian Dawes, a Sotheby’s egyik művészeti szakértője a képet tökéletes remekműnek nevezte. Keletkezésének éve, 1932 mérföldkő volt Picasso munkásságában, olyannyira, hogy 2018-ban egy egész kiállítást szenteltek ennek az évnek a londoni Tate Modern múzeumban.

A karórás nőt ábrázoló képen Marie-Therese Walter, Picasso egyik múzsája és szeretője látható, akivel a festő 1927-ben Párizsban találkozott, mialatt Olga Khokhlova orosz–ukrán balett-táncosnővel élt. Walternek egy lánya is született Picassótól, Maya Widmaier-Picasso, aki tavaly hunyt el.