David Attenborough kézzel írt levélben válaszolt

Jó fejek, lazák és közvetlenek azok a speakerek, akik részt vesznek a Brain Baron, ami az egyik legmenőbb program, amit Budapesten valaha rendeztek. Az idei, kilencedik jövőfesztiválon, 2023. szeptember 21–22-én a Magyar Zene Házában fellép mások mellett a NASA űrruhatervező mérnöke, civilizációkutató, BMX-világbajnok, alvásszakértő, evolúcióbiológus és CIA-elemző is. Az Index kulturális podcastjának vendége, Baji Betti, a Brain Bar ügyvezetője a kulisszatitkokról is mesél.

„Már a kezdettekkor, 2015-ben is az volt a cél, hogy a világ legnagyobb gondolkodóit hozzuk el Budapestre” – mondja az arútluK podcast vendége, Baji Betti. A Brain Bar ügyvezetője hangsúlyozza, hogy a látogatóknak – elsősorban is a tanároknak és diákoknak, akik számára ingyenes a belépés – szeretnének olyan találkozási lehetőségeket, egyedi élményeket biztosítani, amilyenekhez máshol nem tudnának hozzájutni.

2023-ra a kezdetekhez képest minden a feje tetejére állt, erre utal a fesztivál mottója is: „A fejedben dől el” (nemcsak simán fejben, hanem a te fejedben), hogy kiemeljék az egyéni felelősség súlyát. Tenned kell azért, hogy jól légy, és a Brain Bar idei előadói is olyan témákat hoznak, amelyeket a hallgatóság a mindennapokban is tud majd hasznosítani.

A Brain Bar koncepciójának lényeges eleme, hogy a speakereket elérhetővé teszik a közönség számára – nemcsak azzal, ahogyan a színpadon kérdezhetik őket, hanem az előadások után is.

A világon nagyon kevés az olyan hely, ahol diákként lehetőséged van ilyen emberekhez hozzáférni

– mondja Baji Betti. Nálunk minden előadónak állni kell sarat, vállalnia kell a véleményét az akár ellentétes állásponton lévő kérdezőkkel szemben is, de ha a hallgatóságból ügyes valaki, akkor akár az önéletrajzát is a zsebébe csúsztathatja egy kutatónak, üzletembernek vagy politikusnak.

Baji Bettivel beszélgetünk még gondolkodó ruhákról, arról, hogy az előadók nemcsak a színpadon, hanem az életben is lehengerlők, hogy mi az a három dolog, ami az egészségükhöz kell, milyen mítoszokat kell lerombolni a női egészséggel kapcsolatban, hogyan lehet növények segítségével zenélni, és mi kell ahhoz, hogy a mai kisfiúk egy magyar futballista mezét vetessék meg a szüleikkel. A beszélgetésből az is kiderül, mit válaszolt David Attenborough a Brain Bar csapatának megkeresésére.

(Borítókép: Baji Bernadett. Fotó: Zöld Fanni / Index)