Brit tudósok szerint övé a legtökéletesebb férfihang

Jeremy Irons brit színész 2023. szeptember 19-én tölti be a hetvenötödik életévét. Azon kevesek egyike, aki az Oscar-díj mellett megkapta a Tony-, az Emmy- és a Golden-Globe-díjat is. Az arisztokratikus külsejű és természetes eleganciájú színész több magyar vonatkozású produkcióban szerepelt. Születésnapja alkalmából az Index kvízzel köszönti.

A La Manche csatornában fekvő Wight-szigeten született, a család csak évente egyszer ruccant át Angliába. Napjainkban ideje nagy részét az írországi, XV. századi Kilcoe-kastélyban tölti, amelyet romosan vásárolt meg, és részben saját keze munkájával újított fel – nem is tagadja, hogy néhány filmszerepét kifejezetten ezért, anyagi okokból vállalta el.

A kastélyt rózsaszínűre festette, amivel a környék lakói kicsit nehezen barátkoztak meg, de néhány év elteltével mindenki megszokta.

Jeremy Irons bristoli színi tanulmányainak költségeit kertészként, utcai zenészként és takarítóként dolgozva teremtette elő – írja az MTVA Sajtóarchívuma. Később olyan rendezők filmjeiben játszott, mint Bernardo Bertolucci (Lopott szépség), Adrian Lyne (Lolita), David Cronenberg (Pillangófiú, Két test egy lélek – utóbbiban az egypetéjű ikerpár mindkét tagja ő volt), Steven Soderbergh (Kafka), Franco Zeffirelli (Mindörökké Callas) vagy David Lynch (Inland Empire).

Egyik legnagyobb sikerét 1990-ben a Barbet Schroeder rendezte A szerencse forgandó című filmben aratta: a felesége meggyilkolásával gyanúsított, de végül felmentett, elszegényedett arisztokratát, Claus von Bülow-t alakította, de főszerepet kapott az Isabel Allende könyve nyomán készült, Bille August rendezte A kísértetház című romantikus családi drámában is.

Arisztokratikus külső, természetes elegancia

Filmjei közül emlékezetes a 2008-as pénzügyi összeomlás történetét elmesélő Krízispont, valamint a Pascal Mercier könyvsikere alapján Bille August által rendezett Éjféli gyors Lisszabonba. 2016-ban szerepelt a Batman Superman ellen című moziban, 2021-ben több filmjét is bemutatták: az 1938 őszén játszódó München című történelmi filmdrámában Neville Chamberlain brit miniszterelnököt formálta meg, játszott az olasz divatházról szóló, A Gucci-ház című életrajzi alkotásban, amelyet egy akciófilm követett, a Zack Snyder rendezte Az Igazság Ligája. Idén volt a bemutatója a Flash – A villám című amerikai szuperhősfilmjének.

Irons Oscar-díja mellé háromszor kapta meg a televíziós Oscarnak nevezett Emmy-, két alkalommal a Golden Globe-díjat, 1984-ben a színházi Oscarnak tekintett Tony-díjjal is elismerték. Emellett a tiszteletbeli César-díj és az Európai Filmakadémia életműdíjának is birtokosa, és 1985-ben még Grammy-díjra is jelölték.

Az arisztokratikus külsejű és természetes eleganciájú Jeremy Irons négy és fél évtizede él második feleségével, Sinéad Cusack ír színésznővel. A környezetvédő színész szabadidejében szívesen lovagol, kertészkedik, a sebesség megszállottjaként több motor birtokosa. Egyik első hírességként viselte az AIDS-ellenes küzdelem támogatását jelző piros szalagocskát a ruháján, számos jótékonysági alapítvány és rendezvény támogatója.

Brit tudósok másfél évtizede arra az eredményre jutottak, hogy az ő orgánuma közelíti meg legjobban a tökéletes férfihangot. Jellegzetes, mély hangját az is hallhatja, aki ellátogat a Westminster-apátságba, és igénybe veszi az angol nyelvű hangos idegenvezetőt (audio guide), de a fönti Oscar-díj-átadón is hallhatjuk beszélni. Születésnapján kvízzel köszöntjük.