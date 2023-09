Idén milliárdokat tesznek bele a nemzeti kulturális életbe

„A kulturális élet az egész országhoz hasonlóan soha nem látott kihívásokkal kénytelen szembenézni, ebben a helyzetben pedig különösen fontos, hogy az NKA biztos támasza legyen a kultúra szereplőinek” – fogalmazott Bús Balázs, az alap alelnöke. A tavaly kiírt, de 2023-ban megvalósuló projektekre a Magyar Géniusz Program, valamint a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium keretén belül kilencmilliárd forintot, míg a nyáron a pályázatokon további négymilliárd forintot fordíthatnak a támogatott művészek, alkotások és programok megvalósítására, miközben a korábban megítélt támogatások kifizetése is befejeződött.

Soron kívüli támogatások

A jogdíjakból, valamint az ötös lottó játékadójának kilencven százalékából gazdálkodó alap a nyári fesztiválokat szem előtt tartva – soron kívül – megjelentette a kulturális fesztiválok támogatását megcélzó felhívását: több mint 330 millió forintot ítélt oda az illetékes kollégium.

A Kulturális Fesztiválok Kollégiuma pályázatát követően a nép-, valamint a képzőművészettel foglalkozóknak, a közművelődés és az iparművészet területén tevékenykedőknek, illetve a könnyűzenészeknek (Hangfoglaló Program) hirdettek meg pályázatokat. A Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma ismét meghívásos pályázattal segíti folyóiratok könyvtárakba történő eljuttatását.

Az alap fennállásának harmincadik évfordulója apropóján májusban elindult a jubileumi programsorozat Jankovics Marcell korábbi NKA-elnök emléke előtt tisztelegve.

Rá emlékezve úgy döntöttünk, hogy a budapesti székházunk tűzfalát emlékfallá alakítjuk emblematikus mesefigurája, a Fehérlófia alakjának művészi megfestésével. Ezzel egyúttal tisztelgünk az egykori elnök és az ország legmeghatározóbb kultúrfinanszírozó intézményének harmincéves fennállása előtt

– fogalmazott az alelnök.

Új pályázatok

Az alelnök szerint a rendszerváltás legfontosabb kulturális vívmányaként létrejött alap az elmúlt évtizedek alatt kiszámíthatóságot teremtett a kulturális életben, a támogatott pályázatok több tízezres köre az évek folyamán olyan sikertörténetet írt, amelyről csak álmodni mertek az alapítók. Mint mondta, mindez annak köszönhető, hogy „az elmúlt évtizedekben az NKA figyelemmel kísérte a társadalmi változásokat, reagálva azokra olyan támogatási struktúrát formált, amely a kulturális programtámogatások fölötti döntésekbe a művészeti ágak legjelentősebb képviselőit is bevonta”.

Meghirdette még pályázatait a Zeneművészet, a Könyvkiadás, a Szépirodalom, a Színházművészet Kollégiuma, ahogy a többi grémium is sorra jelentette meg kiírásait a www.nka.hu oldalon keresztül. A Kulturális és Innovációs Minisztérium is meghirdette az évek óta sikerrel futó, a néptánc- és népzenei együttesek, valamint a népdalkörök támogatását célul kitűző Csoóri Sándor Program pályázatait, valamint a vallási, könnyűzenei előadók és zenekarok támogatására kiírt felhívásokat is, melyek a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (www.nktk.hu) honlapján voltak elérhetők.