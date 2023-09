Keller András: Talán még soha nem voltam ilyen büszke a zenekaromra

A nagy sikerű 2022-es angliai turnén a szigetország közönsége és sajtója már felfigyelt és kitüntető fogadtatásban részesítette a Concerto Budapest szimfonikus zenekart. A 2023. szeptember 12-én Croydonban kezdődő és 19-én a Dublin National Concert Hallban záródó, többek közt a legendás londoni Cadogan Hallban és az edinburghi Usher Hallban zajló hatállomásos turné tétje éppen az előző évi siker tükrében volt rendkívül magas – írja a Concerto Budapest a közleményében.

– fogalmazott Keller András, a Concerto Budapest zeneigazgatója.

Az Angliában először turnézó magyar zenekar 2022-ben a váratlan meglepetés erejével rázta fel a kulturális közvéleményt. Idén már a legszigorúbb, részletekbe menő közönségfigyelem és kritikusi attitűd mellett kellett megszólalni Mozart, Bartók, Beethoven, illetve két alkalommal Csajkovszkij nyelvén olyan helyszíneken, ahol a világ legjobb zenekarai követik egymást a színpadon.

A nemzetközi sajtót, médiát és a turnéstratégiát jegyző Szabó Stein Imre kifejtette:

Egyértelmű volt a nagyon magas tét és a vele járó kockázat. Egy rendkívüli, de Angliában alapvetően még kevéssé ismert magyar zenekart kellett a megérdemelt nemzetközi helyére pozicionálni a klasszikus zene szempontjából döntő fontosságú és éppen ezért a világ legjobb zenekarait folyamatosan vendégül látó angol és most már írországi piacon. Amikor a The Telegraph és a The Guardian – az angol kimértséghez képest szuperlatívuszokban bővelkedő – cikkei megjelentek, tudtam, tudtuk, hogy világsikert aratunk. A legjelentősebb szakmai, kritikai portálok, a Seen and Heard, a The ArtsDesk, a Bachtrack legkisebb részletekbe menő, egyes szólistáinkat névvel is kiemelő, elképesztően pozitív kritikákat közöltek.