Tina Turner emlékére még az eső is eleredt a koncerten

Sosem könnyű feladat, amikor egy művész valami újat szeretne bevezetni. Akkor sem egyszerűbb, ha olyan ágazatról van szó, ami nemzetközileg már működik, de itthon még nincs rá precedens. Most mégis akad egy supergroup – ismert előadók közös elköteleződéséből született –, amely hasonlóval próbálkozik.

Szeretnének elhozni Magyarországra valamit a mindenki által becsben tartott világslágerek esszenciájából.

Nem csupán hangról hangra akarják megeleveníteni a jól ismert dalokat, hanem helyet akarnak találni azoknak a jelenkor zenéjében úgy, hogy a produktum egyszerre legyen hiteles, minőségi, de ne vesszen ki belőle az az öröm, amit egy előadóművész a színpadra lépéskor tapasztal.

Ebből az ötletből született a Melody Maker, amely idei, egyik kiemelt projektjeként előállt egy Tina Turner medley-vel (több dal összeolvasztása – a szerk). Bár a koncepció sikert aratott, a legendás énekesnő halálára ők sem készülhettek fel.

Lehetetlenség visszaadni őt, de a rá emlékeztető karakteres jellemzőket minden tisztelettel igyekszem beleépíteni az előadásmódomba. Amikor a dalait éneklem, tudatosan és tudattalanul is egy kicsit a lényébe bújok. Felidézem, a fülemben hallom a hangját, amire az én torkom is (többé-kevésbé) felveszi azt a torokállást, ahogy ő énekelt. Még a mimikám is öntudatlanul idomul hozzá

– mesélte az Indexnek Moór Bernadett, más néven Bedhy, a Melody Maker zenekar énekesnője.

A csapattal show-koncertzenekarként definiálják magukat. Azon dolgoznak, hogy a világ hatalmas slágereit a lehető legmagasabb minőségben juttassák el az emberekhez. Az Interpol által körözött dalokat – a túljátszott zenéket – igyekeznek kerülni, inkább azokhoz nyúlnak, amelyeket mindenki ismer, de a zene igényli a profizmust, ezért kevesen dolgoznak rajtuk. Egyfajta élő Neccparty elevenedik meg a színpadon. Egyszerre hallhatja a közönség a kilencvenes évek híres előadóitól a korszak mixeit autentikus formában, miközben a legnagyobb világslágerek best of válogatásait is átélheti.

Spirituális kapcsolat

Ilyen projektnek indult a Tina Turner-medley-jük is. Az énekesnő híres dalaiból válogatták össze a mindenki által jól ismert, mégis kevéssé túlhasznált számokat, úgymint a Privat Dancer vagy a Goldeneye. A projektet Győrben mutatták be 2023. június 8-án, mindössze két héttel az énekesnő halála után.

Ebben a kilencvenes évek lánycsapatának, a Bestiák egykori tagjának, Bedhynek van kiemelt feladata. Számára Tina Turner volt az egyik legnagyobb, így az ő dalaiból készült medley különleges helyet foglal el a Melody Maker repertoárjában. Ahogy Bedhy fogalmaz:

Tina Turner az egyik legmeghatározóbb ikonom. Tinédzser korom óta – amikor rongyosra hallgattam a Private Dancer bakelitjét – lenyűgözött tüzesen energikus lénye és előadásmódja. Dalai belém ivódtak. Spirituális életszemlélete és az, hogy ugyanazon a napon, november 26-án születtünk, tovább erősítette a hozzá fűződő kötődésem.

A csapat előadta a válogatást, ami közvetlenül Tina Turner halála után egyszerre volt tisztelgés és köszönet azért a számtalan csodás pillanatért, amit a zenéjével az embereknek adott.

A zenekart alkotó nyolc előadóművész, nyolc egyenértékű tag közös célja, hogy ne egy visszajátszós zenekart alkossanak, amely csupán a régi idők zenéit tárja a közönség elé sajátos formában. Repertoárjukban fellelhető a hetvenes, nyolcvanas évek nagyágyúitól a hányatott kilencvenes évek slágerein át egészen napjaink ikonikus számaiig minden. A három énekesből álló frontban Bedhy mellett jelen van Gajdos Attila Julian, a ShyGys egykori tagja is, aki többek közt a Michael Jackson-daloknál és a banda Bruno Mars-válogatásában játssza a főszerepet.

Az, ahogyan Bruno Mars megnyilvánul a színpadon, nagy inspiráció számomra. Talán ez az inspiráció az oka annak, hogy természetes módon át tudom adni magam az ő zeneiségének… Azt gondolom, hogy Bruno töretlen sikere – amellett, hogy zseniális énekes, táncos és zenész – a színpadi jelenlétének köszönhető. Ugyanis nem elég jól elénekelni, eltáncolni valamit. Ha egy előadóban nincs meg az a mágikus kisugárzás, ami megfogja a közönséget, akkor nem tud sikereket elérni

– osztotta meg velünk véleményét Julian.

A Back II Black csapata

A zenekar számos tagja a kilencvenes évek ismert formációiból állt össze, kvázi egyfajta supergroupként. Hangszeres oldalról köztük van Németh Gábor Némo basszusgitáros, Jülek Tamás gitáros, Nyemcsok Bence billentyűs, Kató Zoltán szaxofonos és Glatz Gábor dobos.

Utóbbi két előadóművész egykor a Back II Blackben zenélt, akárcsak a csapat harmadik frontembere, Abebe Dániel, akit a legtöbben csak így ismernek: Bebe. Míg a színpadon Bedhy képviseli a határozott nőiességet, Julian pedig a tánc és ének kombinációjában remekel, addig Bebe az, aki a tömeget ösztönözve egyfajta dimenziók közti kapocs szerepét tölti be. Elmondása szerint:

Mindenkinek kimondatlan szerepe, színe van a zenekar frontján. Julian (Attila) a precizitás, tánc védjegye, Bedhy (Berni) az ősanya energiáit hordozza magában – ez leginkább a Tina Turner-mixben mutatkozik meg –, míg én a renitens, szabályozhatatlan energiát hordozom magamban és engedem szabadjára a színpadon. Mindezek összessége teszi a Melody Maker frontját igazán színessé, teljessé és egyedivé.

Saját szerepét tekintve hozzáteszi:

Egy koncert oda-vissza energiaáramlás, aminek hiánya könnyen fakóvá teheti azt. Fontos egy koncertnek keretet adni, és ezt a fronton lévő énekesek tudják megteremteni a zenei közeg mellett. Nekem nagyon fontos az azonnali visszajelzés a közönség részéről, ráadásul mindig más és más érdekes szituációkat hozhat, amelyek újabbakat és újabbakat gerjesztenek. Ettől lesz számomra színes egy koncert, és talán a közönség is ettől érzi azt, hogy kapott valamit, amit hazavihet magával.

A show-koncert jellegből sosem engednek, a látvány és grandiózus színpadi megvalósítás, ami jellemzi fellépéseiket, alapelem az eszköztárukban. Bár a természet rendre kihívások elé állítja őket, ez nem tántorítja el a Melody Makert. A zenekar mókásan jegyzi meg, hogy lassan már bandahagyománnyá válik, hogy a koncertek esővel indulnak, de szerencsére eddig egy fellépést sem kellett lemondani, mert mindig elapadtak az égi könnycsatornák. Így volt ez a Tina Turner-medley bemutatásakor is, mintha csak ezzel akart volna a természet megemlékezni a legendás énekesnőről.

Jönnek a filharmonikusok

De egy koncert csak részben múlik a látványon. A Melody Maker show-koncert jellege többek közt azért is nő túl a megszokott partizenekarok és nosztalgiakoncertek mibenlétén, mert a csapat a profizmuson túl folyton zenei újításokra törekszik ahelyett, hogy a begyakorolt dallistára építene.

Glatz Gábor, a formáció dobosa, aki nem mellesleg a zenekarvezető is,

arról beszélt nekünk, hogy a modernebb daloknál a kihívás a hitelesség, míg a régi, híres szerzemények felélesztésekor a mai koncertközegben lévő újragondolás, formálás a legnehezebb feladat. Van, hogy előadóhoz, máskor egy korszakhoz igazítják a koncepciót, de ami mindig közös, hogy a nézősereg profi produkciót kapjon, különleges élményt.

A show-koncert műfaj hazánkban még kevésbé ismert, mint nemzetközi szinten, de a zenekarvezető csapatával igyekszik mindent megtenni, hogy ezen változtassanak, beleértve a folyamatos zenei kísérletezést is, hogy mind a csapat, mind a nézők élvezzék, ami történik.

Ha mosolyog a színpad, akkor mosolyog a közönség

– foglalja össze Glatz Gábor.

A legújabb húzásuk egy közös turné a Győri Filharmonikus Zenekarral, aminek budapesti állomása idén decemberben, egész pontosan 29-én lesz az Erkel Színházban.

Fűke Géza, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatója elmondta az Indexnek, hogy amikor egy popformációval dolgozik közösen egy klasszikus nagyzenekar, akkor is rengeteg lehetőség nyílik a hangszerelés profi kialakítására. A hozzáértő fül megtalálja azokat a réseket, ahová a vonósok, fúvósok, különféle klasszikus apparátusok tökéletesen illeszkedhetnek.

Mi egy rendkívül nyitott és innovatív együttes vagyunk, és ha azt látjuk, hogy a minőség tisztelettel és a feladat iránti alázattal párosul, akkor könnyű minket táncba vinni. A műfaji különbségekből adódóan itt nagyon különböző karakterű, zenei végzettségű, más-más talentummal megáldott emberek együttműködéséről van szó, és ha felismerjük a partner erényeit, a profizmusát, minden gördülékenyen halad az útján. A titok csak ennyi, ha valaki ezen attitűd nélkül próbál ilyen projektekben részt venni, egyrészt nem lesz hiteles, másrészt nem is fog jól állni neki ez a szerep

– mondta az igazgató. Szerinte a Melody Makernek épp ez az egyik erénye, ami miatt akár egy hosszú távú projekt is válhat a két művészeti csoport közös munkájából.

A The Voice mellett ennyi még belefér

A decemberi koncerthez viszont nem csupán a Győri Filharmonikus Zenekar érkezik, hogy erősítse a kompozíciót. Egy különleges vendég is felbukkan a színen, aki jelenleg tévés elfoglaltságai ellenére is igyekszik időt szakítani a próbafolyamatra, mert tudja, hogy ebben a csapatban a tökéletesnél nem lehet kevesebbet nyújtani.

Mindig keresem a kihívásokat és az új dolgokat. Nem szeretem az állóvizet

– írta az Indexnek Curtis, aki épp az RTL The Voice című műsorában zsűrizik.

A rapper úgy gondolja, hogy a különféle stílusok keveredése mindig izgalmas eredményt hoz, ezért is érzi megtisztelőnek, hogy a Melody Makerrel közösen léphet fel, ráadásul legismertebb dalait most decemberben tárhatja először a közönség elé nagyzenekaros köntösben. Bár a The Voice rengeteg idejét emészti fel, úgy szervezi a munkáit, hogy a projektbe képes legyen száz százalékot beleadni, és amennyiben a decemberi koncert után kölcsönösen úgy döntenek, akár szívesen is maradna hosszú távon a projektben.

Az, hogy a zenekar még milyen meglepetésekkel készül, csupán ők tudhatják, de alig két év alatt a klubkoncertektől a fesztiválokon át számos helyen megfordultak, és most is teljes gőzzel haladnak, koncertnaptáruk tele van. Debütálásukkor a Válvölgyi Zsúron is már olyan nevekkel léptek színpadra, mint a Havasi-show és az Edda. A jövőben számos dolgot ki akarnak még próbálni, mert a profizmus adott, a lendület is megvan, stílus- és tematikai kötöttség pedig eddig sem volt, és valószínűleg nem is lesz.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a Melody Maker közreműködésével jött létre.