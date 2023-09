Bödőcs Tibor új könyvében Hitler és Sztálin szerelembe esik

Bödőcs Tibor Prímszámok hóesésben című legújabb könyvében az elnyomásról, a diktatúráról és a ruszki propaganda szatírájáról is írt. A Válasz Online-nak adott interjúból kiderül az is, hogy miért nem érzi úgy, hogy kollaborálna a hatalommal, még annak ellenére sem, hogy a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által megvásárolt Libri kiadójánál maradt.

A humorista többek között arról is beszélt, hogy

a Prímszámok hóesésben című új könyvében filozófusparódiákat, művészparódiákat írt, és pellengérre állított mindenféle ideológiát.

A könyv már akkor készen volt, amikor a kormányközeli MCC megvette a Librit (amelyhez tartozik a kötetét kiadó Helikon kiadó is). Egyelőre nem érzi, hogy a kiadónál bármi változott volna, így aztán azt sem, hogy kollaborálna. De szerinte előbb-utóbb „a Libriben valószínűleg le fogják cserélni a könyves stábot párttagkönyvesre”.

Új könyvében van homoerotikus szál is: egyik írásában „Hitler és Sztálin héjanászát vázolja az avaron”. Mint kiderült, a humoristát a két totalitárius rendszer egylényegűsége régóta foglalkoztatja, és adta magát, hogy ha ezek ennyire hasonlóak, akkor miért ne eshetnének egymással féktelen szerelembe. Szerinte az új könyvében több az antikommunizmus, mint az antifasizmus (vagy legalább annyi).

Ugyan környezettudatos életét él, ennek is van szélsőséges iránya, amelyet már csak egy kicsit kell tovább tolni, hogy nagyon vicces legyen. Új könyvében ezt is megmutatja.

Az új könyvében szereplő rendszerhű művésznő nem Tóth Gabi.

Ha néz egy ellenzéki interjút, az illető a harmadik mondatnál már százalékokról beszél meg arról, hány helyük lesz majd az Európai Parlamentben. De nem akar velük igazságtalan lenni: egyrészt alig jutnak forráshoz, másrészt „a türk basa nagy tanítója, a cárevics megmondta már rég, hogy »nagyon fontos az ellenzék, azért hoztuk létre«.”

A kormánynak a stand-up műfajával nehéz bármit kezdenie, hiszen ott élőben beszél egy ember – annak megakadályozásához tényleg fekete autó kellene. És elmondta, hogy fideszesek is járnak az előadásaira.

Ritkán nézi más stand-uposok műsorait, most csinálja a dolgait, stand-upon dolgozik, vagy könyvön, meg angolul tanul.

Fábry Sándor neki olyan, mintha a rokona lenne, akivel nagyon mást gondolnak a politikáról.

Fontos számára, hogy ne csak a bölcsészettel meg a jelenlegi országdúlással legyen kritikus, de önmagával is.

Új könyve eredetileg egy kisvárosban játszódó novellafüzér lett volna, egy újságíró kötötte volna össze az egyes írásokat, csak aztán olyan sok lett az abszurd téma és felvetés, hogy nem lett volna hihető. Így robbant fel az az ötlet és lett ez a könyv miniatűrök gyűjteménye.

Mint megírtuk, az MCC csaknem százszázalékos tulajdonrészt szerzett a Libri Csoportban, és a hírre több, a kiadónál tevékenykedő és könyveit ott megjelentető szerző is tiltakozással reagált, köztük Bödőcs Tibor humorista is, aki hosszú Facebook-posztban fejtette ki véleményét a helyzetről. Nem sokkal később Péterfy-Novák Éva író jelentette be, hogy nem adatja ki könyveit többé a Librivel.