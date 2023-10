Idén az egész bulvársajtót megtréfálta, pedig csak élt

Hivatásszeretete, munkabírása, kikezdhetetlen életműve minden pályakezdő színész számára példaként szolgálhat, humora, életszeretete és bölcsessége pedig mindannyiunknak erőt ad. Három színházban kilenc darabban játszik jelenleg is: az 1945. október 1-jén született Molnár Piroskát születésnapján kvízzel köszöntjük.

Tud szigorú lenni, megsemmisítő pillantást vetni valakire, ha a szerepe úgy kívánja, de olyan kedves mosolya sincs senkinek, mint neki, arról nem beszélve, milyen kacér szemvillanással tudja levenni a lábáról a közönséget még hetven felett is, ha úgy adja a szerelmes sanzon.

Molnár Piroska egész életét a színpadon töltötte, és olyan filmekben láthattuk, mint az Árvácska, az Indul a bakterház, a Sose halunk meg, a Csinibaba vagy a Sorstalanság. Mindemellett a 2000-es években sorra jelent meg a legnépszerűbb tévésorozatokban, ilyen volt a Kisváros, a Tóth János, a Korhatáros szerelem, a Munkaügyek, a Drága örökösök vagy a Keresztanyu.

A színpadon a drámai szerepek mellett számos zenés darabban is játszott, és ezekből az ismert dalokból színházi estet is tartott Vörös Róbert szerkesztésében és rendezésében „Emberi hang...” címmel, amelyet a Rózsavölgyi Szalonban mutattak be.

Fordulat ez életében

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő életében nagy veszteségek is voltak, amiről nem, vagy csak nagyon ritkán beszél. Gyermekét elveszítette, saját unokája nincs, de mintha a pályája körbeölelné, és olyan szerepekkel ajándékozná meg, amelyben

humorral és bölcsességgel teli nagymamaként próbálja elrendezni a fiatalok életét.

Ilyen volt idén a Kőszegi Várszínházban bemutatott komédia, amelyben Rohonyi Barnabás és László Lili partnereként tette sietve a fülébe a hallókészülékét, amikor az unokája hajnali háromkor becsöngetett nagy hátizsákkal, biciklit tolva...

De az élet is különleges csavart tartogatott, amikor a nyár végén a bulvárlapok címlapjára került azzal, hogy „Vége a magányos időszaknak”, „különleges kapcsolat fűzi egy harmincas éveiben járó férfihoz”. A kedvesen áthallásos sztoriból aztán kiderült, hogy a sofőrje, Zsolnai Gergő mára a fogadott unokája lett. A fiatalember a nagyszüleit és az édesanyját is elveszítette, ezért családtagjaként tekint Molnár Piroskára, és minden kívánságát lesi, teljesíti. Horvátországban, Szlovéniában és Olaszországban is jártak idén nyáron.

Molnár Piroska szeptemberben életműdíjat kapott a 22. Vidor Fesztiválon, Nyíregyházán. A ma 78. születésnapját ünneplő színésznőt kvízzel köszöntjük.

(Borítókép: Molnár Piroska játszik Dragomirov hercegnő szerepében az Agatha Christie - Ken Ludwig: Gyilkosság az Orient Expresszen című darab fotóspróbáján a Thália Színházban 2020. szeptember 2-án. Fotó: Bruzák Noémi / MTI)