Grecsó Krisztián találta ki, hogy Győzike polgármester legyen

Diszlexiás, diszgráfiás és még színtévesztő is. Mindez nyilván „jól jön” egy írónak, szerkesztőnek, magazinoldalak összeállítójának, de hát ki törődött ilyen nyavalyákkal egy falusi iskolában, a 80-as években. Grecsó Krisztián az Egy életem című stand up esten a Momkultban olyan részleteket is elárult az életéből, amelyekről eddig nem, vagy csak keveset tudtunk, és mindez főként annak köszönhető, hogy Lévai Balázs rendező-producer új formátumot talált ki az „ismert ember az életéről beszél” tematikához.