Cicaverzum. Az ember azt gondolná, hogy macskákról szól, macskáknak. De ez a film tele van emberi érzésekkel, traumákkal, megoldandó problémákkal. A főszereplő Fáni – akit Törőcsik Franciska alakít – egy gyermekkori trauma miatt nem tud kapcsolódni a férfiakhoz. Amikor valaki megtetszik neki, elképzeli a halálát, és emiatt inkább kilép formálódó kapcsolataiból. Aztán találkozik Mihállyal, de egy idő után ő is elkezdi taszítani.

aki egyszer csak megszólítja – Patkós Márton színész hangján – a lányt, és elkezd vele kommunikálni. És máris kezdődnek a bonyodalmak...

A film egy elvarázsolt, abszurd világban játszódik. A főszereplő nagyon magányos, a valóság elől az álomvilágba menekül – ebből a szempontból nagyon is kapcsolódik a mai fiatal generáció problémáihoz. A narcisztikus személyiségjegyekkel bíró macska pedig megmutatja, milyen könnyedén lehet manipulálni az embereket. Fáni legalábbis könnyen belesétált a csapdájába. Szeleczki Rozália szerint ebben a filmben

egy nagyon aktuális és emberi történetről van szó, de valójában nem ezek a témák voltak a szerzői motivációk, hanem az, hogy bemutassuk: a nehéz eseményeket is lehet humorral, könnyedséggel feldolgozni, ami reményt adhat a nézőknek. És mindezt szórakoztató módon tesszük.

A macska karaktere – amely elég hatékonyan éri el, amit szeretne, és sztereotipikus macsó férfi tulajdonságokat egyesít magában – a legszórakoztatóbb eszköz, azon keresztül a történetet szabadon és játékosan lehet mesélni.

A Cicaverzum tehát érzékeny film, amely nőknek és férfiaknak szól. És macskáknak is. A rendező számára ez alapvetően emberi történet, amely könnyed és humoros módon a traumafeldolgozásról szól. Bárkit érinthet, nemektől függetlenül. Szeleczki Rozália ezt így fogalmazza meg: „Az, hogy a főszereplő egy macskába szeret bele, valójában hasonlat, ezen keresztül mutatjuk meg, milyen bonyolult dolog szerelmesnek lenni a mai világban.”

A filmben a fontos pozíciók nagy részét nőkre szabták, de ebben semmilyen szándékosság nincs a rendező részéről. Ez így alakult organikusan. Amikor felmerül a kérdés, hogy akkor most egy „igazi női filmről” van szó, Törőcsik Franciska így fogalmaz:

A színésznő szerint az senkinek nem tűnne fel, ha az egész alkotóstáb csak férfiakból állna, mondjuk egy enyhén szexualizált főhős nővel. Az akkor olyan normálisnak tűnne. Bár – mint hozzáteszi – ma már talán mégsem. A férfiak védelmében meg azt mondja, rengeteg férfi filmrendező készített már úgynevezett női filmet. Tehát összetetten fogalmaztak meg egy női belső világot, amihez érzékenyen nyúltak.

Arról is beszélgetünk, hogy vajon lehet-e majd a mozikban férfi nézőkre számítani, érdeklik-e őket a Cicaverzum világa. Franciska szerint azokat a a férfiakat kicsit még edukálni kell, akik ezt a filmet a címe miatt nem nézik meg.

Ezek tipikus, társadalom által felállított elvárások, megfelelések és bekategorizálások. Szóval nagyon remélem, hogy a legtöbb férfi azt fogja mondani: Cicaverzum, miért is ne?

A Cicaverzum azért sem mindennapi, mert a forgatáson három macska is jelen volt: Nyugi, Bagira és Hopi. A főszereplő macskán kívül ugyanis két dublőr cica is szerepel a filmben. Nyugi az érzelmes jelenetekben van benne, a közeli felvételeken láthatjuk. Az állatok miatt a produkció komoly extra felkészülést igényelt, de megérte, hiszen a macskák egészen elképesztő teljesítményt nyújtottak.

Törőcsik Franciska a Gödöllői Kutyasport Központban Halász Árpád állatkoordinátor vezetésével téringeken vett rész, hiszen voltak olyan jelenetek is, amikor a színésznőnek kellett trükköket kérnie a macskáktól, amit jutalmazással ért el.

Úgy tudom, a cicáknak egyébként is szükségük van szellemi kalandokra, és ezen felbuzdulva a saját macskámnak is megtanítottam egy-két trükköt. Az egyik tud már ülni, forogni, pacsit adni, a másiknál kevesebb sikerem volt, mert ő nem annyira kajamotivált. De a gondolkodós cicajátékok sem véletlenül léteznek, hiszen van rá igényük. Ez nem az állatok kihasználása, hanem közös munka, amit ők is élveznek.